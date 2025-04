I nuovi principi deontologici e le responsabilità del notaio: l’11 aprile un convegno a Reggio Emilia

Le casistiche più rilevanti in tema di responsabilità disciplinare del notaio alla luce del nuovo Codice Deontologico, da un lato, e, dall’altro, le nuove frontiere dell’aumentata responsabilità del notaio nel diritto vivente, con particolare attenzione a verifiche preliminari, dovere di consiglio e di dissuasione: questi i temi del convegno che, promosso da NotaRes con il patrocinio del Comitato regionale dei Consigli Notarili dell’Emilia-Romagna e del Consiglio Notarile Distrettuale, si svolgerà a Reggio Emilia, presso il Capannone 17 di Reggiane Parco Innovazione, venerdì 11 aprile dalle ore 15.00.

Dopo i saluti istituzionali di Flavia Fiocchi e Andrea Dello Russo, consiglieri rispettivamente del Consiglio Nazionale (CNN) e della Cassa Nazionale del Notariato, a trattare di responsabilità disciplinare saranno, stimolati dalle domande della presidente dei notai dell’Emilia-Romagna Valentina Rubertelli, il notaio Mario Marino, Consigliere e coordinatore della Commissione Deontologia del CNN e Anselmo Barone, avvocato e componente della medesima Commissione.

A confrontarsi invece con i confini della responsabilità notarile saranno l’avvocato e notaio Maurizio Fusco e il notaio e docente NotaRes Giovanni Aricò.

Prima dell’inizio dei lavori, alle ore 14.30, i partecipanti potranno partecipare a una visita guidata di ‘Reggiane Parco Innovazione’, in quanto modello di rigenerazione urbana e sviluppo economico delle storiche officine, un complesso di valore storico-architettonico rinato come polo d’eccellenza per ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilereggioemilia.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.