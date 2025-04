Domenica 13 aprile una biciclettata da Reggio Emilia a Modena per raggiungere l’Alberi festival

Domenica 13 aprile, nell’ambito di Alberi festival – dedicato agli alberi, intesi come modello e strumento attraverso cui indagare, progettare e riorganizzare la città contemporanea – è in programma l’appuntamento “In bici al festival”, una biciclettata collettiva da Reggio Emilia fino a Modena, dove si svolge la manifestazione.

L’iniziativa è organizzata dai Comuni di Reggio Emilia e Modena, in collaborazione con Fiab Reggio Emilia Tuttinbici, Comune di Rubiera, Collettivo FX e sostenuto da Ciclofficina Raggi Resistenti, Progetto Urbaner, Collettivo Amigdala, Fondazione Archivio Leonardi, Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento, Fiab Modena.

L’appuntamento prenderà il via alle 9 davanti al Palazzo dei Musei, dove si terrà anche un’introduzione sulla figura dell’architetto Cesare Leonardi, a cura del personale dei Musei civici. La biciclettata prenderà il via alle 9.30: una prima sosta di incontro con un gruppo di ciclisti di Rubiera è prevista intorno alle 10.30 al Bar H di San faustino, a Rubiera (via degli Araldi, 2). Una seconda tappa è invece prevista alle 11.15, presso il ponte ciclabile Barchetta/Tre Olmi, dove i ciclisti reggiani saranno raggiunti da un gruppo di Fiab Modena. Alle 11.45 è previsto l’arrivo al Villaggio Artigiano di Modena Ovest (OvestLab, via Biondo 86) dove, alle 12, si svolgerà la presentazione del murales Sophora on the wall a cura e con Collettivo FX.

Per partecipare, è necessario iscriversi al al link: https://bit.ly/alberifestival

In caso di pioggia l’evento è annullato.

Attrezzatura necessaria Camera d’aria di scorta e casco consigliati, casco obbligatorio per i minori.

Il ritorno è libero: i più allenati potranno rientrare in bicicletta, altrimenti è consigliato l’utilizzo del treno, facilmente raggiungibile in bicicletta partendo dai luoghi del Festival.

Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www.comune.reggioemilia.it/vivere-reggio-emilia/eventi/in-bici-al-festival-da-reggio-emilia-a-modena-verso-alberi-festival