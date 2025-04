Un anno di HUB Stazione Medicina: un progetto dedicato a giovani e innovazione

Lunedì 7 aprile dalle ore 15 alle 18, l’HUB Stazione Medicina ha festeggiato il suo primo anno di attività con un evento gratuito e aperto alla cittadinanza, presso Piazza della Repubblica 2.

Per l’occasione è stato organizzato un laboratorio di stampa serigrafica, a cura di Polinomio Studio, dove i partecipanti hanno potuto personalizzare una t-shirt o una borsa 100% cotone con una grafica esclusiva.

L’HUB Stazione Medicina è un progetto del Comune di Medicina realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Officina Immaginata, che da aprile 2024 gestisce le attività all’interno dell’area riqualificata della vecchia stazione ferroviaria.

Uno spazio innovativo dedicato a giovani e imprese che offre numerosi servizio gratuiti: aula studio, coworking e smartworking, supporto psicologico, sportello Informagiovani, facilitazione digitale e corsi di formazione su temi di interesse per gli under 35.

L’HUB Stazione Medicina si è affermato come un punto di riferimento per la formazione, l’innovazione e la socialità giovanile nel territorio.

Le attività e servizi del primo anno: i risultati ottenuti e le prospettive future

Giorni e orario di aperto al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 18, mercoledì dalle ore 10 alle ore 23.

Ore di apertura settimanale dedicate ai progetti: 29 ore spazio polifunzionale, 10 ore digitale facile, 6 ore informagiovani e 5 allo spazio d’ascolto.

Report di partecipazione (accesso ai servizi): 47 accessi sportello informagiovani, 88 per lo spazio d’ascolto, 1.427 presenze stimate nell’aula studio/coworking.

Informagiovani

Supporto nella redazione del curriculum, orientamento formativo e lavorativo, servizio civile e collaborazione con il Centro per l’Impiego.

Centro per l’impiego

Grazie a una convenzione avviata a ottobre 2024 tra il Comune di Medicina e l’Agenzia Regionale per il Lavoro, è possibile svolgere colloqui da remoto con il CPI di Imola direttamente dall’HUB. Il servizio è rivolto in particolare a chi ha difficoltà a spostarsi. L’operatore fornisce supporto operativo e strumentazione (PC e cuffie).

Spazio d’ascolto

Servizio rivolto ai giovani dai 15 ai 35 anni del Circondario Imolese, con l’obiettivo di promuovere benessere psico-affettivo e sociale. I colloqui, fino a un massimo di 5 per persona, sono condotti da una psicologa in rete con i servizi territoriali.

Aula studio/coworking

Spazio ad accesso libero frequentato soprattutto da studenti universitari e delle scuole superiori, che accedono in modo individuale o in gruppi, in particolare nel pomeriggio.

Cucina e zona break

Uno spazio aperto e disponibile di condivisione dove poter cucinare e pranzare insieme o prendere un caffè, favorendo la rete informale fra gli utenti e gli operatori dell’HUB.

Serata delle associazioni

Apertura serale del mercoledì come spazio di incontro e confronto. Momenti partecipativi come quelli del progetto Open Up o riflessioni su temi di attualità. Lo spazio è frequentato prevalentemente da singoli cittadini.

Binario Formazione

Corsi di formazione gratuiti dedicati a diverse fasce di età.

Under 18 Corsi gratuiti di elettronica, coding, modellazione e stampa 3D (11-17 anni); creazione di videogame (14-18 anni).

Over 17 (giovani e adulti) Corsi base e intermedi di Arduino, modellazione e stampa 3D.

Prossima fermata: Viaggio tra giovani e imprese del territorio

Un progetto innovativo che punta a creare connessioni tra i giovani (15-25 anni) e le imprese locali, indagando bisogni, competenze e condizioni di attrattività lavorativa.

Attraverso ricerca, analisi e ascolto, si vogliono far emergere nuove sinergie tra risorse giovanili e tessuto produttivo, con uno sguardo all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale, senza dimenticare il valore delle realtà artigianali e locali.

L’evento è stato anche un’occasione per scoprire i servizi offerti, incontrare la comunità e contribuire alla crescita di questo spazio dinamico.