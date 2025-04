Sant’Ilario d’Enza: “Us and them. The Dark Side of the Moon Project” omaggia i leggendari Pink Floyd

Un evento speciale al Piccolo Teatro in Piazza venerdì 11 aprile (ore 21, ingresso libero). “Us and them. The Dark Side of the Moon Project” omaggia i leggendari Pink Floyd.

Sul palco una band d’eccezione con alcuni dei migliori musicisti della zona: Rose Ricaldi (voce), Alberto Padovani (voce e chitarre), Emilio Vicari (chitarre e voce), Enrico Fava (piano e tastiere), Michele Manfredi (basso elettrico), Nicola Rossi (batteria), Gabriele Fava (sax).

Un evento integralmente live nato in occasione del 50° anniversario di uno degli album più importanti della storia del rock, “The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd (1973), che viene riproposto in forma integrale.

L’album rappresenta l’approdo definitivo del sound della band: sperimentazione sonora, rivoluzionaria tecnica di studio e attenzione, nei testi scritti da Roger Waters, su temi come il conflitto interiore, il rapporto con il denaro, il trascorrere del tempo, la morte, il rapporto conflittuale con l’altro da sé e l’alienazione mentale. “The Dark Side of the Moon” fu un successo immediato: con oltre 50 milioni di copie vendute è l’album di maggiore successo dei Pink Floyd e uno dei più venduti della storia. Oltre al suo successo commerciale, è spesso considerato uno dei migliori album di tutti i tempi, sia dai critici sia dai semplici appassionati. Brani come “Money”, “Breathe” e, appunto, “Us and Them” hanno risuonato attraverso diverse generazioni e rappresentano ancora oggi dei classici senza tempo. Così come la copertina ideata dal fotografo e designer britannico Storm Thorgerson ispirata al prisma di Isaac Newton.

Nella seconda parte del concerto vengono eseguite altre canzoni del repertorio del quartetto britannico: in particolare nei live del 2025 è dato spazio ai brani dell’album “Wish You Were Here” uscito nel 1975, un altro caposaldo della discografia del gruppo.

“Us and Them. The Dark Side Of The Moon Live Project” è una produzione VocinArte, associazione per la produzione e diffusione di concerti, spettacoli, poesia con sede a Parma. L’evento al Piccolo Teatro in Piazza è promosso da Comune di Sant’Ilario d’Enza – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Teatro L’Attesa

Info: Piccolo Teatro in Piazza, piazza IV Novembre – 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it