Reggio Emilia: fermati in due distinti controlli e trovati con coltelli nascosti

Il fenomeno del porto ingiustificato di armi bianche in contesti urbani, rappresenta una crescente criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, aggravata da un altro elemento preoccupante: l’aumento della litigiosità tra i cittadini, che sempre più spesso sfocia in episodi di violenza anche grave. In questo contesto, il possesso di coltelli o altri oggetti atti ad offendere non rimane circoscritto a una condotta illecita fine a sé stessa, ma si trasforma troppo frequentemente in un pericoloso strumento di aggressione, utilizzato nel corso di liti o diverbi, anche per futili motivi.

Sempre più frequentemente, infatti, le pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia si trovano ad affrontare soggetti che, pur non avendo apparenti motivi di giustificazione, circolano armati. Questo trend, che desta preoccupazione, è oggetto di particolare attenzione da parte dell’Arma, che sta intensificando le attività di controllo del territorio con servizi straordinari e mirati. L’analisi delle dinamiche urbane, soprattutto in specifiche aree sensibili della città come quelle limitrofe alla stazione ferroviaria storica, evidenzia una crescita del fenomeno che impone un attento vaglio, caso per caso, anche in un’ottica di prevenzione di potenziali episodi di violenza.

In tale quadro, nelle ultime ore, i Carabinieri reggiani hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 32enne e un 23enne entrambi domiciliati a Reggio Emilia sequestrando loro quanto illecitamente posseduto. Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli, con il supporto di una squadra della S.I.O. del 5° Reggimento Emilia-Romagna, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio nell’area della stazione ferroviaria storica (piazzale Marconi, via Turri, via Sani, via IV Novembre e via Eritrea), hanno proceduto al controllo di un 32enne domiciliato a Reggio Emilia. L’uomo, fermato in via Don Giovanni Alai mentre era a bordo della propria autovettura, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare: all’interno del cassetto portaoggetti dell’auto è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo 18 cm, di cui 8 cm di lama. A distanza di poche ore, un secondo controllo è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia in via Nobili, sempre in centro città, nei confronti di un 23enne. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm (lama di 9 cm), occultato sotto la scarpa sinistra. I due coltelli illecitamente posseduti sono stati sequestrati dai carabinieri reggiani.

I Carabinieri di Reggio Emilia proseguiranno nei prossimi giorni con controlli mirati e capillari su tutto il territorio, nell’ottica della prevenzione e repressione dei reati connessi alla detenzione illecita di armi, con l’obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini.