Piergiorgio Pulixi presenta il suo nuovo libro a “Soliera d’Autore”

È considerato uno dei più talentuosi autori del noir contemporaneo italiano. Giovedì 10 aprile Piergiorgio Pulixi sarà ospite della terza edizione di “Soliera d’Autore”, un ciclo di incontri con scrittrici e scrittori promossa dalla Biblioteca Campori e dal Comune di Soliera, con la consulenza artistica di Leonardo Luccone. L’appuntamento è per le ore 21 ad Habitat, in via Berlinguer 201. L’ingresso è libero. A condurre la conversazione sarà Elena Valentini.

Dopo il successo dei suoi precedenti romanzi, Pulixi presenta “Se i gatti potessero parlare”, un giallo sorprendente che unisce suspense, ironia e un tocco di surreale quotidianità. Con la sua consueta maestria nel disegnare personaggi vivi, dialoghi affilati e trame avvincenti, lo scrittore sardo conduce il lettore in un’indagine dove la voce narrante è… felina. Ma non è un libro per bambini. È un noir adulto, raffinato e provocatorio, che indaga le contraddizioni dell’animo umano attraverso gli occhi – e i silenzi – di chi ci osserva da sempre senza essere ascoltato.

“Se i gatti potessero parlare” è molto più di un giallo: è una riflessione sul senso della giustizia, sull’oscurità che spesso si nasconde dietro le facciate più rispettabili e sulla misteriosa saggezza degli animali.

Pulixi regala una storia ambientata in una città italiana immaginaria ma fin troppo reale, con atmosfere sospese tra il noir classico e la commedia nera, dove nulla è come sembra e dove persino un gatto potrebbe sapere più di quanto osi rivelare.

Classe 1982, autore prolifico e pluripremiato, lo scrittore cagliaritano è noto per romanzi come “L’isola delle anime” (Premio Scerbanenco 2019) e “Un colpo al cuore”. Con uno stile inconfondibile e la capacità di rinnovarsi a ogni opera, Pulixi riesce ancora una volta a sorprendere, divertire e inquietare i lettori.