Pablo Reyes, fondatore dei Gipsy Kings, venerdì 11 aprile sul palco del Teatro Duse di Bologna

Il chitarrista e cantante Pablo Reyes, storico membro fondatore dei Gipsy Kings, sarà venerdì 11 aprile (ore 21) sul palco del Teatro Duse insieme a una band di 8 elementi per la tappa bolognese del tour europeo che celebra i 35 anni del brano ‘Bamboleo!’.

Il concerto ‘Gipsy Kings by Pablo Reyes’ si annuncia come una travolgente festa in musica sui caldi riff di chitarra per danze irresistibili, un mix di suoni gitani dalla forte personalità flamenca, in pieno stile Gipsy Kings. Una musica appassionata e esplosiva che ha il potere di coinvolgere ogni genere di pubblico in tutto il mondo grazie ad una miscela di ritmi caldi ed esotici, frutto del patrimonio culturale tzigano. Un sound irresistibile invaderà il Duse per questa formazione che arriva dal Sud della Francia e che dal vivo si esprime al massimo del suo potenziale. La scaletta sarà ricchissima e traporterà il pubblico in un viaggio musicale in cui spiccano tutte le hit di sempre della tradizione gitana.

Oltre naturalmente al cult ‘Bamboleo!’’, si potranno riascoltare live successi internazionali come ‘Djobi Djoba’, ‘Un amor’ e ‘La quiero’ ma anche le amatissime cover come ‘Volare’, ‘My Way’, ‘Hotel California’ e molte altre. Sul palco accanto a Reyes (voce, chitarra), ci saranno Tony Cortes (voce, chitarra), Romaric Figuire (voce, chitarra), Mickael Cantarel (voce, chitarra), Billy Cortes (voce, chitarra), Jose Antonio Molina (percussioni), Randolph Chacon Paz (basso), Yoandi de Jesus Armenteros Moreno (batteria e percussioni).

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it