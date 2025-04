Nidi d’infanzia comunali e convenzionati: presto a Reggio Emilia si aprono le iscrizioni

E’ tempo di iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati del Comune di Reggio Emilia. Dal 17 aprile e fino al 3 giugno 2025 possono presentare la domanda le famiglie, residenti nel comune di Reggio Emilia, con bambini nati nel 2023, 2024, entro il 31 maggio 2025. Le domande vanno presentate esclusivamente online, collegandosi al sito www.scuolenidi.re.it: per compilare e inoltrare le domande d’iscrizione è necessario utilizzare le credenziali Spid e Cie. Tutte le informazioni sono disponibili da oggi sul sito dell’Istituzione.

Tra le novità più significative di quest’anno, le modalità di gestione della graduatoria per i posti disponibili in relazione all’avanzare dei cantieri Pnrr, in corso o in fase di avvio in sette nidi cittadini: Nido Scuola Rivieri/Claudel, Nido Peter Pan, Nido Gianni Rodari, Nido Nilde Iotti, Nido Salvador Allende, Nido Sole e Nido Genoveffa Cocconi Cervi. La conclusione dei lavori è prevista tra aprile e dicembre 2025: per ovviare alla temporanea riduzione di posti all’interno di queste strutture e garantire buone e sostenibili condizioni di accoglienza, l’Amministrazione comunale e l’Istituzione Scuole e nidi d’infanzia hanno così messo in atto – dopo avere consultato la commissione “Nidi Pnrr”, composta da una rappresentanza delle famiglie dei piccoli frequentanti le strutture interessate – una serie di strategie per andare incontro alle domande delle famiglie e limitare quanto più possibile il disagio.

Sono stati quindi ricercati luoghi alternativi ai nidi in cui i cantieri saranno ancora in corso al momento dell’avvio dell’anno scolastico: spazi capaci di accogliere le bambine e i bambini, mantenendo il più possibile il criterio della vicinanza delle sedi provvisorie ai Nidi coinvolti nei cantieri e garantendo la continuità di frequenza. Le scelte fatte sono, inoltre, anche il risultato di un dialogo costante tra amministratori, tecnici, personale insegnante, pedagogiste e genitori, al fine di garantire la continuità dei posti e, al contempo, permettere la conclusione di progetti di riqualificazione ambientale ed energetica delle strutture educative, insieme al loro adeguamento alle più recenti normative in materia di sicurezza antincendio. Infine, non potendo in questa fase dell’anno scolastico avere certezza della reale conclusione di alcuni cantieri in corso, si è ritenuto importante adottare un principio di cautela e un principio di gradualità nella progressiva apertura di sezioni al termine dei cantieri e all’effettivo rientro nelle sedi originarie.

Sempre in condivisione con la rappresentanza dei genitori e del personale scolastico, è stata concordata anche la possibilità, nel caso in cui uno o più dei cantieri Pnrr dovessero terminare nel mese di agosto 2025, di posticipare l’avvio dell’anno scolastico dal 1 all’8 settembre, per consentire le operazioni di trasloco e allestimento dei contesi educativi.

Oltre alla ricerca di spazi alternativi, viene inoltre prevista una scontistica del 15% sulle tariffe del nido laddove non sarà possibile mantenere la preparazione del pranzo con cucina interna, fino al suo ripristino.

A seguito delle variate condizioni di accoglienza, infine, alle famiglie dei bambini già frequentanti i nidi interessati, è stata data la possibilità di presentare domanda di trasferimento oltre i termini previsti.

LE STRUTTURE INTERESSATE – Di seguito, il piano dell’accoglienza a partire da settembre 2025 nei nidi interessati da cantieri del Pnrr.

Nido Scuola P. Rivieri/C.Claudel

Cantiere in corso, quasi al termine.

Rientro nella sede di via H. De Balzac, 2 – da settembre 2025

Accoglienza dei bambini nati dal 01/01/23 al 31/05/25, articolate in 3 sezioni

Nido Peter Pan

Cantiere in corso:

– sezioni piccoli e medi presso la scuola dell’infanzia statale Aquilone, via Pascal, 55 – Rivalta.

– sezione grandi, presso la scuola dell’infanzia Leonardo, via Martiri della Bettola, 51. Accoglienza dei bambini nati dal 01/01/23 al 31/05/25, articolate in 3 sezioni.

Nido G.Rodari

Cantiere in corso:

– sezione medi, presso la scuola primaria Don Milani, via della Canalina, 32 – con pranzo da asporto.

– sezione grandi, presso la scuola dell’infanzia Balducci, via della Canalina, 36. Accoglienza dei bambini nati dal 01/01/2023 al 31/05/24, articolate in 2 sezioni.

Nido N.Iotti

Cantiere in corso:

– sezioni piccoli e grandi presso l’Oratorio di Regina Pacis, via Zandonai, 2 – con pranzo da asporto.

Accoglienza dei bambini nati dal 01/01/2023 al 31/08/24, articolate in due sezioni.

Nido S.Allende

Cantiere in corso:

– sezione piccoli, presso il Nido Arcobaleno, via Patti, 9

– sezioni medi e grandi, presso la scuola dell’infanzia statale M.Gerra, via Caravaggio, 2/1 – con pranzo da asporto.

Accoglienza dei bambini nati dal 01/01/2023 al 31/05/25, articolate in 3 sezioni.

Nido Sole

Cantiere di prossimo avvio . Trasferimento delle sezioni medi e grandi, presso la scuola primaria Cà Bianca, via Gattalupa, 1 con pranzo da asporto.

Accoglienza dei bambini nati dal 01/01/2023 al 31/05/24, articolate in 2 sezioni.

Nido G.C. Cervi

Cantiere di prossimo avvio. Trasferimento della sezioni piccoli, presso la scuola dell’infanzia Leonardo (via Martiri della Bettola, 51) e delle sezioni medi e grandi presso il nido d’infanzia comunale P.Picasso/Belvedere (via Martiri della Bettola, 51).

Accoglienza dei bambini nati dal 01/01/2023 al 31/05/25, articolate in 3 sezioni.

LE ISCRIZIONI – Le domande possono essere presentate esclusivamente online, collegandosi al sito www.scuolenidi.re.it E’ possibile accedere alla domanda utilizzando credenziali SPID o CIE, necessarie per entrare nell’area personale del portale riservato ai servizi on line per scuole e nidi d’infanzia. L’area personale è il punto di accesso unico per tutti i servizi disponibili, che includono la compilazione dei moduli online, la consultazione dei moduli inviati, la visualizzazione delle fatture e dei pagamenti effettuati, la consultazione delle eventuali comunicazioni ricevute. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Reggio Emilia con bambini nati nel 2023, 2024 e fino al 31 maggio 2025. Possono presentare domanda anche famiglie non residenti; le loro domande verranno valutate e accolte solo in presenza di posti rimasti vuoti dopo l’assegnazione ai residenti. I bambini già frequentanti un nido d’infanzia comunale o convenzionato non devono presentare una nuova domanda di iscrizione.

Chi necessita di assistenza può rivolgersi ai seguenti uffici:

per informazioni sulle credenziali SPID:

Comune Informa URP telefono: 0522 456660 e-mail: comune.informa@comune.re.it Whatsapp: 3315811426

per assistenza nella registrazione a SPID:

rivolgiti al Punto Digitale Facile a te più vicino: ww.comune.re.it/digitalefacile. Puoi prendere appuntamento telefonando al numero 0522585553 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

per informazioni e supporto nella compilazione della domanda:

Ufficio Iscrizioni e Rette È necessario fissare telefonicamente un appuntamento al numero 0522 456401.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Iscrizioni e Rette al numero 0522 456401 o inviare una mail all’indirizzo istituzionescuolenidi@comune.re.it

VISITE AI NIDI – Per consentire alle famiglie di conoscere i nidi sarà possibile, nel mese di maggio, nelle date e negli orari indicati, visitare gli ambienti e incontrare il personale.

Martedì 6 maggio, ore 16.30 – 19 Nidi Aguas Claras, Airone, Alice, Choreia, La Gabbianella, Panda, Rita Levi-Montalcini.

Giovedì 8 maggio, ore 16.30 – 19 G.C. Cervi (presso scuola dell’infanzia statale Leonardo e presso il nido d’infanzia P. Picasso/Belvedere), Faber, Haiku, Linus, Peter Pan (presso scuola dell’infanzia statale Aquilone), Nido Picasso/Belvedere, Rivieri/Claudel (presso nido d’infanzia comunale P. Picasso/Belvedere).

Martedì 13 maggio, ore 16.30 – 19 Nidi Bellelli, Iotti (presso Oratorio Regina Pacis), Sarzi,

Giovedì 15 maggio, ore 16.30 – 19 Arca, Arcobaleno, Maramotti, Martiri di Sesso, Rosa Galeotti, Allende (presso nido d’infanzia comunale Arcobaleno), Sole.

Giovedì 22 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19 tutti i nidi saranno aperti per poter visitare gli ambienti e incontrare le educatrici.

È prevista inoltre, nel periodo delle iscrizioni, un’apertura speciale presso:

nido d’infanzia Gianni Rodari martedì 13 e giovedì 22 maggio dalle 16.30 alle 18.45, presso la Scuola Balducci.

nido d’infanzia centro verde Camillo Prampolini sabato 24 maggio dalle 09.30 alle 12.

nido scuola dell’infanzia Rita Levi-Montalcini lunedì 26 maggio dalle 16.30 alle 18.45.

L’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune ricorda, infine, che da settembre 2017 la regolarità vaccinale è requisito obbligatorio per l’accesso ai servizi educativi 0/3 anni.