Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la rotonda Aristide Faccioli e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.