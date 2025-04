La rete reggiana delle Palestre sotto il cielo celebra l’arrivo della primavera

Con l’arrivo della primavera viene celebrata la Rete delle Palestre sotto il cielo: oltre 30 aree attrezzate che invitano a fare movimento all’area aperta, da soli o in compagnia, in ogni stagione e in forma gratuita.

Nell’ambito della Settimana della Ricerca promossa dall’IRCCS, l’appuntamento è per venerdì 11 aprile dalle 11:00 alle 12:30 con l’inaugurazione di una nuova palestra a Reggio Emilia, in zona Carrozzone, di fronte alla Casa della Comunità Ovest di Via Brigata Reggio.

Stesso appuntamento anche nelle palestre sotto il cielo di Rio Saliceto, Arceto di Scandiano, Castelnovo né Monti, Guastalla, Montecchio, Puianello di Quattro Castella che saranno animate dalla presenza degli allievi degli istituti superiori.

Palestre sotto il cielo è un progetto che rafforza la collaborazione tra sanità e territorio per trovare benessere all’aria aperta in zone verdi di prossimità e in forma inclusiva.

Nato da una idea dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica – Staff Promozione della Salute, e finanziato con fondi nazionali e regionali dedicati alle attività di prevenzione, viene realizzato in collaborazione con enti di promozione sportiva, scuole, associazioni, comuni e università.

Su 42 comuni della provincia sono oltre 30 le aree verdi attrezzate, con barre per trazioni, parallele, panche per addominali, bici, ellittiche, spalliere normali e adattate in altezza, pedane basculanti, bilance e step.

Si tratta di attrezzature idonee a svolgere attività fisica in sicurezza e serenità, grazie anche alle istruzioni d’uso consultabili attraverso il QRCode presente su ognuna, arricchite da consigli per una sana alimentazione e una corretta sostenibilità ambientale.

Alla presentazione della nuova palestra in zona Carrozzone, che a Reggio Emilia si aggiunge a quella del Parco San Lazzaro, la prima della rete, nata nel 2017, interverranno le autorità e i rappresentanti UISP esperti in movimento, insieme agli studenti.