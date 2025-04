“Istigazione a sognare”, venerdì 11 aprile Luigi de Magistris al Teatro Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna venerdì 11 aprile ore 21 in scena Luigi de Magistris in un monologo dal titolo “Istigazione a sognare. La coerenza dei fatti“, con l’adattamento drammaturgico di Andrea de Goyzueta e Nicola Capone.

Luigi de Magistris racconta dell’intreccio tra mafie e politica e della funzione civilizzatrice della Costituzione italiana, attraverso la sua storia di magistrato e del suo successivo impe­gno politico come sindaco della città di Napoli.

Da una parte, la cronaca-racconto di alcune vicende giudiziarie che evidenziano l’intreccio sistemico tra politica e malaffare; dall’altra, invece, racconta, attraverso quattro casi, la forza morale e civile che manifesta l’attuazione del dettato costituzionale.

L’ultima parte, infine, ripropone alcuni articoli della Costituzione, in particolare il secondo comma dell’art. 3, come strumento per la costruzione di una pacifica convivenza civile fon­data sui principi di libertà, uguaglianza e dignità umana e sociale.

Il tema di fondo è che abbiamo tutti e tutte un mandato costituzionale a rimuovere gli osta­coli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono la piena realizzazione della persona umana e la più ampia partecipazione di tutti e tutte alla vita democratica del Paese.

Un racconto/archetipo alla non rassegnazione, al “nonsipuotismo” e all’”indifferentismo” po­litico.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it