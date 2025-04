I francesi Laurianne Langevin e Cyrille Doublet in concerto a Bologna per Crossroads festival

Il concerto dei francesi Laurianne Langevin (voce) e Cyrille Doublet (pianoforte) di venerdì 11 aprile al Camera Jazz&Music Club di Bologna sarà l’unico appuntamento nel capoluogo emiliano dell’edizione 2025 del festival itinerante regionale Crossroads. Il progetto “Paris Lullaby”, che si ascolterà alle ore 22, è una raccolta di canzoni, non solo francesi, che emanano una squisita pariginità.

Laurianne Langevin e Cyrille Doublet sono entrambi nati nel 1977 ed entrambi espatriati in Italia. Laurianne è ballerina, attrice e cantante (diplomata in canto lirico). Il suo repertorio canoro spazia dalla musica antica alla chanson. Cyrille si è formato come pianista classico, specializzato nel periodo barocco. È stato l’incontro con Laurianne a segnare un punto di svolta nel suo percorso musicale.

Assieme, nel 2017, hanno dato vita al programma concertistico “Paris-Piaf”, pubblicato poi su disco nel 2020: la musica legata a una città e all’interprete canora che storicamente meglio l’ha rappresentata. “Paris Lullaby”, ideale proseguimento di quel progetto, allarga l’interesse musicale da Édith Piaf a molte altre voci che hanno fatto la storia della canzone francese (Yves Montand, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg). Un panorama musicale ancora del tutto parigino ma dall’orizzonte più ampio, che abbraccia swing e poesia, con quella nota di morbidezza e confidenzialità che istintivamente si associa alla Ville Lumière. E con le luci di New York che si riflettono nella Senna: Laurianne e Cyrille si interessano infatti anche all’ispirazione parigina che si ritrova nelle note di molti artisti statunitensi, da Miles Davis a Chet Baker, da George Gershwin a Vernon Duke.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Camera Jazz&Music Club Bologna. Biglietti: prezzo unico euro 15; tessera annuale euro 10.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite: Bologna Camera Jazz&Music Club, Vicolo Alemagna. Biglietteria serale dalle ore 21:15. Informazioni: WhatsApp al numero 391 1682442, info@camerajazzclub.com.