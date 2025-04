Dall’11 al 13 aprile a Calderara il Carbonara Festival

Quest’anno, Calderara, presso Piazza Guglielmo Marconi, diventa la capitale del gusto romano. Dal 11 al 13 aprile, il cuore della città ospiterà il Carbonara Festival, un evento gastronomico imperdibile che celebra uno dei piatti più iconici della cucina italiana: la carbonara, ma non solo! Per tre giorni, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza culinaria unica, fatta di sapori autentici, tradizioni secolari e piatti tipici della cucina romana.

Il Carbonara Festival trasformerà Calderara in una vera e propria oasi del buon cibo, con stand gastronomici e cuochi direttamente da Roma.

Oltre alla regina indiscussa della cucina romana, la carbonara, il festival proporrà anche altre prelibatezze tipiche come l’amatriciana, la cacio e pepe, supplì, pinse, maritozzi e tanti altri piatti che raccontano la storia e le tradizioni della capitale d’Italia.

Non mancherà la musica dal vivo e l’intrattenimento, infatti durante il festival potrete godere di performance dal vivo per creare l’atmosfera giusta mentre si assaporano i piatti più golosi.

Ecco gli orari delle tre giornate:

Venerdì 11 Aprile, dalle 18:00 alle 00:00

Sabato 12 Aprile, dalle 12:00 alle 00:00

Domenica 13 Aprile, dalle 12:00 alle 23:00

Un viaggio tra cultura e tradizione:

Il Carbonara Festival non è solo una festa del gusto, ma anche un’occasione unica per scoprire la cultura romana. Attraverso il cibo, il pubblico avrà la possibilità di conoscere le tradizioni, le storie e la passione che caratterizzano la cucina della capitale, accompagnato da esperti del settore che racconteranno aneddoti e curiosità sulla gastronomia romana.

L’ingresso è gratuito!

L’ingresso al Carbonara Festival è completamente gratuito, per permettere a tutti di vivere un’esperienza gastronomica e culturale unica senza pensieri.

Un’occasione imperdibile:

Che tu sia un appassionato della cucina romana o semplicemente un buongustaio, il Carbonara Festival di Calderara è l’occasione perfetta per vivere un weekend indimenticabile all’insegna del buon cibo e della cultura.