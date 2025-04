Castelfranco Emilia: operazione congiunta tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato

Nella giornata di oggi si è svolta un’importante operazione congiunta tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato, che ha interessato in modo capillare gran parte del territorio cittadino, con specifico riguardo alle zone maggiormente critiche.

Qualche dato. Nel corso del pomeriggio sono state identificate circa cento persone e sono stati effettuati controlli mirati su diverse attività commerciali distribuite sul territorio cittadino. Impegnati nell’operazione una trentina di agenti, suddivisi in dieci pattuglie, che hanno operato in maniera coordinata per garantire una presenza efficace e diffusa. Proprio nell’ambito di questi controlli sono state riscontrate due violazioni dell’ordinanza comunale che regola gli orari di esercizio degli apparecchi di slot machine.

«È stata un’attività pianificata e coordinata, nata a seguito di un costante confronto all’interno del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ringraziamo la Prefettura, gli agenti della Polizia di Stato e quello della Polizia Locale: grazie al loro lavoro cerchiamo di perseguire l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, prevenire situazioni di degrado e garantire maggiore sicurezza a cittadini, residenti e commercianti», commentano dall’Amministrazione Comunale.