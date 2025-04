Caseifici aperti: ingressi omaggio al museo della bilancia per i visitatori della latteria di Campogalliano

Sabato 12 e domenica 13 aprile si rinnova l’appuntamento con Caseifici Aperti, due giorni alla scoperta dell’arte casearia, del Parmigiano Reggiano e dei luoghi dove viene prodotto. La città della bilancia partecipa all’iniziativa con la Latteria di Campogalliano, che dalle 10 apre le sue porte per visite guidate al caseificio e al magazzino di stagionatura, oltre all’apertura dello spaccio, dimostrazioni di apertura della forma e degustazioni guidate.

In occasione dell’evento, chi visiterà il caseificio campogallianese riceverà un biglietto omaggio per Il Museo della Bilancia, che al suo interno presenta diverse bilance e strumenti per pesare il latte e le forme di formaggio. Il Museo sarà aperto nei consueti orari, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, nel pomeriggio bambine e bambini sono invitati al Museo per ascoltare le storie de “L’altra biblioteca”, in compagnia degli esperti di Equilibri.