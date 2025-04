Sei nuovi mezzi ibridi consegnati alle Guardie ecologiche volontarie dell’Emilia-Romagna

Sei nuove auto ibride per agire con tempestività nelle situazioni critiche e per intervenire in caso di segnalazioni di danni ambientali e potenziare il coordinamento con gli enti locali e gli altri soggetti preposti alla gestione del territorio.

I nuovi mezzi, acquistati grazie ai contributi della Regione per sostenere e rafforzare il sistema del volontariato ambientale, sono stati consegnati questa mattina dall’assessora regionale alla Cultura, parchi e forestazione, Gessica Allegni, alle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) dell’Emilia-Romagna.

A riceverle per primi i sei raggruppamenti Gev attivi sul territorio regionale: i Rangers di Piacenza, il gruppo CPGEV di Bologna, il CGEV di Modena, il GGEV di Reggio Emilia, il gruppo Gev di Rimini, e il gruppo Legambiente di Reggio Emilia.

“Queste nuove dotazioni contribuiranno a migliorare l’operatività dei volontari, agevolando gli spostamenti nelle aree rurali, nei parchi e nei contesti naturali più difficilmente accessibili- ha detto Allegni-, permettendo una maggiore copertura territoriale e aumentando la presenza attiva sul territorio. Con benefici della sorveglianza ambientale, della prevenzione di comportamenti illeciti e della sensibilizzazione dei cittadini. L’impegno delle Gev, a cui va il nostro ringraziamento, è basato su una partecipazione volontaria e gratuita, un esempio concreto di cura collettiva per il territorio e di promozione della sostenibilità ambientale. E l’introduzione di mezzi a basso impatto ambientale permette alle Gev di rafforzare la propria coerenza con i valori della sostenibilità, promuovendo con l’esempio l’adozione di pratiche rispettose dell’ambiente anche in ambito operativo. Un ringraziamento speciale- ha concluso l’assessora- va ai dirigenti e funzionari di ARPAE che hanno reso possibile la procedura di acquisto e che garantiscono costantemente il rapporto di collaborazione con i diversi raggruppamenti Gev”.

L’iniziativa di questa mattina si inserisce in un più ampio percorso già avviato nel 2020 con l’acquisto già realizzato di 17 automezzi, destinati ai raggruppamenti CPGEV di Piacenza; GEV e GEV Legambiente di Parma, Reggio Emilia e Modena; CGAM e CPGEV di Bologna; GEV di Ferrara, Cesena, Forlì, Faenza, Rimini e GEV Legambiente di Ravenna. Il criterio di assegnazione si basa sul rapporto tra le auto già assegnate ai raggruppamenti in comodato d’uso e il numero di guardie ecologiche che costituiscono il raggruppamento al 30 giugno scorso.

La Regione Emilia-Romagna ha continuato negli anni a investire con costanza sull’attività delle Gev, erogando contributi sia per il funzionamento e le attività ordinarie dei raggruppamenti, che per il 2025 ammontano a 208mila euro, sia per parte degli investimenti, in particolare per l’acquisto di beni durevoli. Oltre agli automezzi, in questi anni sono stati finanziati anche strumenti utili al presidio e al monitoraggio del territorio, come binocoli, biciclette elettriche, dispositivi digitali e altre attrezzature tecniche.

Il piano regionale, che nel triennio 2024-2026 ha previsto lo stanziamento di un contributo regionale complessivo pari a 150mila euro, prevede una terza fase, già programmata, che porterà nell’anno corrente e nel 2026 all’acquisto e alla distribuzione di ulteriori mezzi, a completamento del percorso di potenziamento delle dotazioni.