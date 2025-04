Poviglio: i ladri erano i vicini di casa, ora denunciati dai carabinieri

Era a letto quando, svegliato da rumori provenire dalla porta d’ingresso, l’apriva sorprendendo due giovani che alla sua vista si dileguavano immediatamente. La vittima, si accorgeva quindi che il pomello della sua porta di ingresso era stato forzato, pertanto contattava il 112 che a sua volta inviava una pattuglia dei carabinieri di Gattatico. La vittima spiegava ai militari che i due giovani descritti occupavano un appartamento posto al primo piano del suo stesso condominio, dove venivano successivamente rintracciati dai carabinieri.

L’origine dei fatti risale alla notte del 26 marzo scorso. Il giorno dopo, la vittima si è recata presso gli uffici della stazione dei carabinieri di Gattatico per formalizzare la denuncia. All’uomo veniva posto in visione un fascicolo fotografico, dall’esame del quale la vittima riconosceva i due giovani nei presunti responsabili, a carico dei quali venivano quindi acquisiti elementi di presunta responsabilità.

Con le accuse di concorso in tentato furto aggravato in abitazione i Carabinieri hanno quindi denunciato alla Procura di Reggio Emilia due giovani, rispettivamente di 23 e 25 anni, uno di origine rumena e l’altro di Milano, entrambi domiciliati a Poviglio. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.