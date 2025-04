Mercoledì in Santa Lucia a Bologna la consegna delle benemerenze sportive 2023

Mercoledì 9 aprile alle 15 nell’aula Magna di Santa Lucia a Bologna si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive nazionali del CONI per l’anno 2023. Saranno premiati 41 dirigenti che hanno conseguito le stelle al merito sportivo per la loro continuata e meritoria azione nel campo della promozione sportiva, ma pure 21 società sportive che hanno portato il proprio contributo con continuità sul territorio ed infine, saranno 13 le palme al merito tecnico per gli allenatori che abbiano ottenuto risultati rilevanti grazie ai loro atleti.

Alla premiazione sarà presente il numero uno del CONI nazionale Giovanni Malagò, Simona Tondelli, Pro Rettrice vicaria Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, oltre, ovviamente, al presidente del CONI Emilia Romagna Andrea Dondi. Saluteranno il mondo sportivo anche il consigliere regionale Francesco Critelli, l’assessora allo sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi, don Massimo Vacchetti per la Chiesa di Bologna, oltre a tante altre autorità civili e sportive.

Quattro le stelle d’oro ai dirigenti: Ettore Dernini (PC) per la Fitet, Aristo Isola (PR) per la Fipav, Oreste Livi (RN) e Mauro Tinti (BO) richieste dal Coni. Nove sono le stelle d’argento a Paolo Berretti (RA) Fijlkam, Giovanni Bombacci (FC) Fisb, Nevio Fabbri (FC) Fisr, Antonino Lazzara (PR) Aics, Lorena Sangiorgi (FC) Fmi, William Santini (RE) Fitet, Roberto Sermenghi (BO) Ficr, Pompilio Antonio Tasco (PR) Fipav, Vittorio Andrea Vaccaro (PR) Coni. 28 sono le stelle di bronzo: Giorgio Aldini (RE) Fijlkam, Armando Ballotta (BO) Fipsas, Alberto Bastianelli (RN) Fitav, Leonardo Beggio (PR) Fitri, Giovanni Beneventi (MO) Figest, Maurizio Calzolari (BO) Uits, Mario Caravita (PR) Fibs, Renzo Catellani (RE) Aeci, Stefano Civolani (BO) Fisr, Vincenzo Credi (MO) Figc, Cesare Dalle Fabbriche (RA) Fidal, Paolo De Lorenzi (RA) Fidal, William Fiocchi (BO) Fisr, Barbara Gamberini (RN) Fci, Stefano Gialdini (RE) Fim, Maurizio Giani (PC) Fipav, Giovanni Grassi (BO) Figc, Cesare Mattei (BO) Coni, Giovanni Montani (PR) Fisi, Giorgio Monti (PR) Fitarco, Giancarlo Pizzasegola (PC) Uits, Paola Segalla (BO) Uits, Paolo Selleri (BO) Fipav, Valentina Soravia, (PR) Figc, Pier Maria Spettoli (BO) Figc, Villi Veronesi (FE) Figc, Uliano Vezzali (RE) Fise, Anna Zanerini (BO) Fipav.

Tre sono le stelle d’oro alle società: AS Galeone (BO) Fisbb, U.S. La Torre (RE) Fisr, Pedale Bolognese (BO) Acsi. L’argento va a Imolanuoto SSD Arl.(BO) Fin, mentre le 17 medaglie di bronzo sono per US Formiginese (MO) Fci, bocciofila Rubierese (RE) Fib, Bocciofila di Campagnola Emilia (RE) Fib, Bocciofila La Fontana (BO) Fib, Le Siepi Cervia (RA) Fise, Cadei Boschi Trap (PC) Fitav, Arcieri del Basso Reno (BO) Figest, Pugilistica Comacchiese (FE) Fpi, Pol. Monte San Pietro (BO) Fip, Sweet Team Modena (MO) Fipsas, Pol. Rinascita Sport Life (RN) Fisr, Basket Giardini Margherita (BO) Fip, Boxe Santarcangelo (RN) Fpi, Compagnia Arcieri dei Graffiti (BO) Fitarco, Skating Club Sant’Agata (BO) Fisr, Pol. L’Arena (RE) Fisr, Aquile Verdi (BO) Fisr.

Infine l’unica palma d’oro andrà all’allenatrice Fisr Iolanda Pelli (RN), quindi l’argento a Franco Del Chicca (PR) Fipav, Federico Nanni (BO) Fipsas e Flavio Valesella (FE) Fitarco. La palma di bronzo, invece, sarà consegnata a Franco Ciccarelli (RE) Figc, Barbara Gattone (RA) Coni, Emanuele Massari (PR) Fijlkam, Michela Nanni (RA) Fijlkam, Milva Rossi (FC) Coni, Christian Tosini (PR) Fibs, Anna Rita Ugolini (RN) Figs, Furio Veronesi (BO) Coni, Patrizia Vitaliani (FC) Fibs.

“Siamo davvero grati al presidente Giovanni Malagò di aver accettato il nostro invito per presenziare alla cerimonia di premiazione – ha sottolineato il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi – La sua determinazione e concretezza nell’affrontare le difficoltà è diventata per tutti noi un’opportunità per guardare ogni cosa futura con determinazione e lo ringraziamo per quanto ha fatto in questi anni. Il numero di riconoscimenti che possiamo consegnare aumenta di anno in anno e questo testimonia la vitalità e la forza del movimento sportivo della nostra regione. Per quanto possiamo, cerchiamo di promuovere ogni disciplina sportiva dentro e fuori dalle palestre, dalle piscine e dai campi di gara. Un mese fa abbiamo partecipato per la quarta volta alla Fiera Liberamente, a fine maggio saremo ancora sul molo di Rimini per “Adriatico, sull’onda dello sport”. Le scuole sono il nostro target privilegiato perché, spesso, chi pratica un’attività da giovane, poi se ne innamora. Infine, abbiamo ancora vivo il bel ricordo del Trofeo CONI vinto lo scorso anno in Sicilia con i nostri giovani Under14, una manifestazione che vogliamo continuare ad onorare con impegno”.