I carabinieri di Reggio Emilia ospitano in caserma una scolaresca delle primarie

Proseguono con grande entusiasmo le iniziative dell’Arma dei Carabinieri dedicate alla promozione della cultura della legalità tra i più giovani. In stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’Arma porta avanti da anni un importante progetto educativo volto a sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto delle regole, attraverso incontri didattici sia all’interno delle scuole sia direttamente nelle caserme. In questo contesto, la sezione radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia, ha ospitato presso la propria caserma una scolaresca composta da 30 alunni della scuola primaria “Don Silvio Castagnini” di Quattro Castella.

Un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli alle istituzioni, far conoscere il lavoro quotidiano dell’Arma e soprattutto trasmettere i valori del rispetto, della legalità e della convivenza civile. I bambini, accolti dal Comandante in sede vacante della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, Capitano Gloria Salvati, hanno visitato con grande curiosità gli spazi della caserma e le autovetture di servizio. Particolare entusiasmo ha suscitato la dimostrazione del funzionamento del lampeggiante e la spiegazione sul ruolo della camera di sicurezza. Nel corso della mattinata, i piccoli visitatori hanno anche incontrato gli operatori cinofili del Nucleo di Bologna e il loro cane addestrato, scoprendo con stupore le modalità di addestramento e il fondamentale supporto che i cani offrono nelle attività operative. L’incontro si è rivelato un momento formativo di grande valore: i bambini hanno posto numerose domande ai Carabinieri, mostrando attenzione, interesse e una sincera voglia di comprendere meglio il significato della legalità e il ruolo delle forze dell’ordine nella società.

“Educare al rispetto delle regole fin dall’infanzia – ha sottolineato il Capitano Gloria Salvati – è fondamentale per formare cittadini consapevoli e responsabili. È proprio attraverso questi momenti di dialogo diretto con i più piccoli che possiamo costruire una cultura della legalità forte e duratura”. L’Arma dei Carabinieri, da sempre sensibile al tema dell’educazione civica, continua così il suo impegno nelle scuole, convinta che la promozione dei valori del rispetto e della legalità debba iniziare già nei primi anni del percorso scolastico.