Furto nella notte ai danni di un esercizio commerciale modenese: due arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini marocchini di 20 e 25 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

Intorno a mezzanotte, la Squadra Volante è intervenuta in via Emila Ovest a seguito di segnalazione alla linea 112 NUE di un furto in atto ai danni di un esercizio commerciale. Le pattuglie, portatesi sul posto, hanno intercettato e fermato all’angolo con via Uccelliera, due persone corrispondenti alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento. Nella loro disponibilità gli agenti hanno rinvenuto una parte della merce sottratta dal negozio.

Da un immediato sopralluogo, grazie anche all’analisi delle immagini della video sorveglianza di cui è dotato l’esercizio commerciale, gli agenti hanno potuto costatare che la porta d’ingresso scorrevole era stata forzata, utilizzando un poggiatesta in metallo, rinvenuto nelle immediate vicinanze del negozio e che il locale era stato messo a soqquadro.

Entrambi gli indagati, già noti alle Forze dell’Ordine, sono risultati irregolari sul Territorio Nazionale e messi a disposizione del locale Ufficio Immigrazione, che ha istruito le pratiche per la loro espulsione.