Fondo di Comunità “Radicalmente Adolescenti”: 21 le proposte selezionate dal Comune di Bologna

Si è conclusa la fase di selezione della prima edizione del Fondo di Comunità “Radicalmente Adolescenti”, finanziata dal PN Metro plus 2021-2027 e promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, per supportare, con risorse economiche e progettuali, le proposte giovanili da realizzare nei sei quartieri di Bologna.

Il bando, che ha avuto termine il 9 marzo 2025, ha raccolto un totale di 76 candidature provenienti da gruppi di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni, che hanno presentato idee per migliorare la città. Oltre 230 giovani bolognesi coinvolti, le cui idee sono state valutate sulla base di quattro criteri fondamentali:

innovazione e creatività

impatto sociale e territoriale

partecipazione e coinvolgimento

fattibilità e sostenibilità

Al termine della valutazione la commissione ha selezionato 21 proposte, che saranno finanziate per un totale di 30.000 euro. Le progettualità selezionate vedranno il coinvolgimento attivo dei giovani nei sei quartieri di Bologna, con almeno tre iniziative per ciascun quartiere, che spaziano da progetti culturali e sociali a proposte sportive.

Le attività proposte vanno dalla cura e riappropriazione degli spazi di aggregazione all’organizzazione di tornei sportivi, dagli eventi di arte partecipata con il coinvolgimento di giovani artisti della scena underground bolognese ai live di artisti emergenti, e poi laboratori di costruzione di strumenti musicali, workshop sulla cultura hip hop, incontri di pugilato, tornei di scacchi, club del libro, swap party. E ancora incontri e talk su temi quali cyberbullismo, lotta alle mafie, affettività, cittadinanza attiva.

Ogni gruppo proponente ha individuato una figura mentor, spesso appartenente a cooperative sociali, centri di aggregazione giovanile, scuole o associazioni culturali, che affiancherà i/le ragazze/i lungo tutto il percorso, offrendo supporto e accompagnamento nella fase di sviluppo delle proposte.

A partire da aprile 2025 prenderà il via il percorso formativo da idea a progetto, un breve ciclo di incontri di co-progettazione, coordinato dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi e dedicato ai gruppi giovanili selezionati per acquisire strumenti utili a trasformare le proprie idee in progettualità concrete, sostenibili e capaci di generare un impatto positivo sui quartieri della città.

Ogni iniziativa selezionata sarà sottoposta all’approvazione delle istituzioni competenti e formalizzata attraverso un accordo tra le parti coinvolte, che sarà definito mediante un apposito patto di collaborazione.

A maggio 2025 i progetti selezionati saranno presentati alla città, per poi essere avviati entro fine anno in tutti i quartieri.

Il Fondo di Comunità rappresenta uno dei tasselli di Radicalmente Adolescenti, la strategia dell’Amministrazione comunale di Bologna definita per e con gli e le adolescenti, che prevede 10 nuove azioni e servizi a loro rivolti per rispondere alle crescenti sfide educative e creare una rappresentanza giovanile per Bologna, capace di favorire il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze della Città.

I 21 progetti vincitori

Quartiere Borgo Panigale – Reno

Helping the Nicholas Green with new ideas – Parco Nicholas Green

Un laboratorio pratico di creatività e cura condivisa per migliorare il parco.

Olmi Fest – Giardino degli Olmi

Concerto con giovani artisti della scena underground bolognese.

Day of Social Sport – Giardino degli Olmi

Giornata sportiva tra calcio, pallavolo, calcio tennis, spikeball, frisbee e slackline

Quartiere Navile

Armonoise – Parco della Zucca / Villa Angeletti/Montagnola (da definire)

evento pubblico alla scoperta di musica, meditazione e costruzione di strumenti musicali.

Musica per le strade – Piazza Lucio Dalla

Esibizioni artistiche per favorire la socializzazione dei giovani che frequentano la Bolognina.

Culturap – Testi e teste! – Piazzetta Maccaferri (Centro Gorki)

Laboratori sul rap e battle di freestyle in stile street show.

Bolognina Boxing Camp – Corte 3, Via Nicolò dell’Arca

Incontri di pugilato all’aperto nel cuore della Bolognina.

Quartiere Porto – Saragozza

Sport in Velo – Parco del Velodromo

Tornei ed eventi sportivi nel campo da calcio in memoria di Fallou.

Konvivio – Liceo Righi (da definire)

Riqualificare uno spazio inutilizzato della scuola per renderlo un punto di ritrovo e pranzo per studenti.

Giardino Carracci – Scuole Medie Carracci

Riqualificazione del giardino scolastico con arredi naturali.

Quartiere San Donato – San Vitale

Fuori dal quartiere – Piazza dei Colori

Viaggio di più giorni in collaborazione con Libera per scoprire nuovi luoghi e tematiche come lotta alla mafia e la povertà educativa e organizzazione di una mostra video-fotografica.

Spaziolento – Il Casalone

Spazio da adibire per facilitare più funzioni per laboratori, studio e socialità per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni.

Connessioni solidali in Cirenaica

Doposcuola con libri e attività condivise in uno spazio di aggregazione multiculturale.

BarattiamoLoStile – Locali del CBF (Via Libia 53)

Swap party in alternativa al fast fashion.

Quartiere Santo Stefano

FeStaBo – Filla (Montagnola)

Festival della stampa studentesca nei nuovi spazi Montagnola.

Scacco Matto – Parco Montagnola / Baraccano (da definire)

Uno spazio all’aperto per giocare a scacchi

Sex Education – Teatro del Baraccano (da definire)

Educazione sentimentale con uno spettacolo interattivo.

Quartiere Savena

We Are Savena – Tutto il quartiere

Comunità giovanile digitale per raccontare il quartiere Savena con i social media.

Un Posto da Ragazzi – spazio CR.esco Populonia

Attrezzare il cortile con canestro, porte da calcio e panchine per godersi le belle giornate.

Miglioriamo il nostro centro – CR.esco Abba 6

Attrezzare il centro con playstation, biliardino, ping pong e canestro per giocare a basket.

Urban Festival – Piazza in quartiere (da definire)

Festival urbano organizzato da ragazze e ragazzi con danza, writing, Djing, MCing

Maggiori informazioni sul sito:

https://www.bolognazerodiciotto.it/progetti-018/radicalmenteadolescenti/fondo-di-comunita-folder