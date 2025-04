Al Celebrazioni di Bologna la Compagnia eVolution dance theater con lo spettacolo ‘Cosmos’

Conosciuta a livello internazionale per le sue produzioni ipnotiche e coinvolgenti, la Compagnia eVolution dance theater chiude il cartellone di danza 2024/2025 del Teatro Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo Cosmos, in programma giovedì 10 aprile alle ore 21.00.

Fondata dal coreografo americano Anthony Heinl, che la dirige assieme alla coreografa e danzatrice italiana Nadessja Casavecchia, e formata da danzatori, illusionisti, contorsionisti e ginnasti, eVolution dance theater mescola la danza all’acrobazia e alla magia, portando in scena spettacoli eleganti e potenti che mettono insieme arte, scienza e innovazione tecnologica. La Compagnia reinventa il celebre “black light theatre” – una forma di teatro che combina luce, effetti visivi e oggetti fluorescenti su uno spazio buio – e difatti le sue creazioni sono enfatizzate da un’illuminazione futuristica, effetti speciali, scenari interattivi e una selezione musicale accattivante.

Cosmos, l’ultimo lavoro firmato da Heinl e Casavecchia – un viaggio immaginario attraverso luoghi sconosciuti in cui la scienza cede il passo all’immaginazione – è una riflessione sulla bellezza dell’universo: pianeti, stelle, galassie e lo spazio che li unisce e separa sono così misteriosi da nutrire le più audaci fantasie. Nell’oscurità della notte, quando il cielo appare ancora più grande e sconfinato, lo sguardo si sposta verso l’alto, per indagare le infinite possibilità che si celano nel buio e nella luce. Figure fantastiche, fluttuanti e poetiche si muovono all’interno di spazi immaginifici: su un palcoscenico completamente oscurato, i performers – Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro, Emiliano Serra, Carlotta Stassi e la stessa Nadessja Casavecchia – si trasformano in esseri luminescenti che galleggiano in un universo etereo.

