Agricoltura, l’assessore Mammi incontra a Vinitaly il Commissario europeo Hansen

“Serve una posizione unitaria della Commissione Europea per reagire ai dazi e creare le condizioni perché l’Europa risponda con politiche forti e coese all’offensiva economica lanciata dagli Usa. Da parte nostra, come Regione abbiamo chiesto al Commissario europeo all’agricoltura Christophe Hansen di aumentare le risorse per la promozione dei prodotti a indicazione geografica fino a 1 miliardo di euro”.

Così, dalla vetrina di Vinitaly, la fiera dedicata al vino in corso a Verona, l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, che oggi ha incontrato Hansen e ribadito la posizione della Regione riguardo all’introduzione dei dazi, che colpiscono in primo luogo anche l’agroalimentare, uno dei settori pilastro dell’economia emiliano-romagnola.

“Nel frattempo abbiamo messo a disposizione 7 milioni di euro per la promozione extra UE del vino, e abbiamo intenzione di elevare fino a 5 volte il valore della promozione in territorio Ue- annuncia Mammi-. È il momento di mettere in campo la miglior strategia di difesa per i nostri prodotti, ovvero l’attacco. Vanno promossi, diffusi, fatti conoscere in tutto il mondo, sostenendo le imprese e i consorzi in queste importanti attività di promozione”, conclude l’assessore.