Il Comune di Soliera vince il premio internazionale Chiara Lubich

Il Comune di Soliera ha partecipato al premio internazionale Chiara Lubich promosso

dall’Associazione Città per la Fraternità presentando il progetto del Social Market “Il Pane

e le Rose”, raccontando nella relazione illustrativa le tante attività e servizi messi in campo

in questi primi 11 anni di vita e i principali dati che evidenziano gli ottimi risultati del

progetto nel sostegno delle famiglie in difficoltà economica.

Nel solo 2024 sono 83 le famiglie assistite (345 persone) 180 i quintali di pasta distribuiti,

quintali di materiale scolastico (quaderni, cancelleria, ecc). 31 i volontari attivi nel 2024 con

un totale di 2463 ore di volontariato donate, 162 servizi offerti e scelti dagli utenti, 230 kg

di ortaggi auto prodotti grazie al progetto Orto Condiviso gestito da volontari del Social

Market.

E’ stato premiato, in particolare, l’aspetto comunitario e solidale del Pane e le Rose, che

ha visto e vede tuttora la partecipazione e il sostegno attivo al social market da parte di

enti pubblici e istituzioni (Comune di Soliera e Unione delle Terre d’Argine), associazioni,

cooperative sociali, imprese, attività commerciali del territorio (che hanno messo a

disposizione prodotti e servizi come tagli di capelli, buoni per gelati o pizze, gommista e

tanto altro) e tanti singoli cittadini oltre ai volontari, veri protagonisti di questo ulteriore

riconoscimento che inorgoglisce l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità solierese.

Il Premio è stato consegnato da Sergio Mina, Sindaco di Vedano-Olona, vincitrice

dell’edizione 2024 con una sorta di passaggio del testimone nell’ambito del convegno

“Partecipare per Crescere: Il valore della Fraternità nella Comunità”.

Il Pane e le Rose, dopo oltre 10 anni di coordinamento da parte della Cooperativa Sociale

Eortè è oggi guidato dalla associazione “Il Pane e le Rose ODV” fondata dai volontari del

progetto, che hanno scelto Roberta Filippi come Presidente.