Sassuolo: messe a dimora 311 nuove piante

311 nuove piante messe a dimora nell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena.

Si è svolta questa mattina la cerimonia di messa a dimora di una pianta per ogni sassolese nato o adottato nel corso del 2023: 295 rappresentanti i bambini mentre le restanti sono state donate dalla ditta che si occupa delle piantumazioni all’Amministrazione comunale.

I bambini e le loro famiglie hanno potuto piantare il proprio albero.

“Un’iniziativa – sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli – che si propone di dare un contributo concreto alla salvaguardia e al recupero dell’ambiente, ma vuole essere anche un messaggio rivolto a famiglie e bambini affinché possano creare un legame diretto con la natura che li circonda”.