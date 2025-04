Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 6 aprile 2025

Cielo generalmente nuvoloso con possibili precipitazioni sulla parte orientale della regione in mattinata con quota neve in rapido abbassamento fino a quote di alta collina e fenomeni in rapido esaurimento nelle ore pomeridiane. Dal tardo pomeriggio tendenza ad ampie schiarite sul territorio a partire dalle aree orientali della regione.

Temperature minime comprese tra 8 e 10 gradi ; massime in sensibile calo comprese tra 12 e 15 gradi. Venti moderati orientali con ulteriori rinforzi o raffiche anche di forte intensità sulla costa, sulla Romagna e lungo le aree appenniniche. Mare moto ondoso in rapido aumento fino ad agitato al largo con progressiva attenuazione del moto ondoso dal tardo pomeriggio.

(Arpae)