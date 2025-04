Notte di furti e spaccate in città, fermati i malviventi

Prima il bar ‘Elisir’, di viale Gramsci, poi il minimarket di via Aravecchia. E ancora, il forno Ferroni di via Fenuzzi e la pizzeria Smile di via Cavallotti. Tutto in una notte, che ha visto i ladri prendere di mira diversi esercizi cittadini con modus operandi non dissimile tra di loro (vetrine rotte e sottrazione dei fondi cassa, ma anche di una bottiglia di liquore) e con una successione, da notte alta all’alba, che ha attivato le pattuglie delle forze dell’ordine. Individuati e fermati i malviventi, poco dopo l’ultimo ‘colpo’, in zona Parco.

Si tratterebbe di soggetti già note alle forze dell’ordine.