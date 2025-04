Incendio nella notte alla Modeltek di Campagnola Emilia

Poco prima delle 3.00, i Carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, congiuntamente a quelli di Novellara, sono intervenuti presso la ditta Modeltek, in via Anna Frank a Campagnola Emilia, a seguito della segnalazione di un incendio.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato la presenza delle squadre dei Vigili del Fuoco di Carpi, Guastalla e Reggio Emilia, già impegnate nelle operazioni di spegnimento. L’incendio, verosimilmente originatosi per cause accidentali, poco prima dell’una di notte, ha avuto inizio da un macchinario (una fresatrice per la lavorazione del legno) che risultava regolarmente in funzione anche nelle ore notturne.

Le fiamme si sono propagate coinvolgendo esclusivamente l’area produttiva dello stabilimento. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate. Non sono state rilevate problematiche strutturali tali da compromettere l’agibilità dell’edificio. I danni, che hanno interessato macchinari e mezzi presenti all’interno dell’area colpita, sono attualmente in fase di quantificazione.