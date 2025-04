La conferenza stampa di Mister Fabio Grosso, alla vigilia di Palermo – Sassuolo, ha offerto un’importante visione del momento in cui si trova la squadra neroverde. Il tecnico ha parlato con grande determinazione e serenità della preparazione in vista della partita, sottolineando l’importanza di affrontare l’incontro con un approccio giusto e un alto livello di concentrazione.

Grosso ha innanzitutto evidenziato la lunga e complessa stagione che il Sassuolo sta vivendo, mettendo in evidenza che la squadra ha lavorato duramente per arrivare a questo punto. “Siamo molto concentrati su ciò che dobbiamo fare, più che su ciò che si dice o si immagina si possa fare. Ogni partita è una battaglia, ma il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo continuare a crescere”, ha dichiarato Grosso. L’allenatore ha anche ricordato quanto sia stato fondamentale il lavoro di squadra e la disponibilità dei giocatori nel costruire una solida base su cui ora la squadra può poggiarsi per cercare di raggiungere traguardi importanti.

Guardando alla sfida di domani, il mister ha posto l’accento sul valore del Palermo, una squadra che conosce bene e che, secondo lui, ha tutte le caratteristiche per rendere complicata la prossima sfida. “Sappiamo che il Palermo è una squadra forte, con giocatori di qualità e un ambiente che sa spingere. Ma noi siamo pronti, e siamo convinti che ce lo siamo meritati questo momento”, ha sottolineato Grosso.

Il tecnico ha poi risposto ad alcune domande specifiche riguardanti le condizioni fisiche della squadra, affermando che il Sassuolo avrà alcuni assenti, tra cui Thorstvedt, mentre il recupero di altri giocatori come Skellerup è in corso. Tuttavia, la maggior parte della rosa è a disposizione per la partita di domani.

Un altro tema che è emerso nel corso della conferenza riguarda la forza mentale della squadra, una componente che ha contraddistinto il percorso del Sassuolo fino a questo punto. Grosso ha enfatizzato che la chiave del successo sta nel non fermarsi mai sugli allori, ma nel mantenere sempre alta la concentrazione. “Questa è una squadra che ha le qualità per fare molto bene, ma deve rimanere concentrata sul lavoro quotidiano”, ha spiegato il tecnico. Un messaggio chiaro: niente distrazioni, solo la partita e il modo giusto di affrontarla.

Una delle risposte più significative di Grosso riguarda il lavoro sul gruppo e la gestione dei singoli all’interno della squadra. L’allenatore ha sottolineato come la capacità di creare un ambiente positivo e di collaborazione tra i giocatori sia stata una delle forze principali del Sassuolo. “Non ci sono formule magiche. La cosa più importante è il rispetto reciproco, la dedizione al lavoro e la voglia di sacrificarsi per il bene della squadra”, ha detto il mister. Questo spirito di collettivo, secondo Grosso, ha permesso ai singoli giocatori di esprimere al meglio il loro potenziale, dando vita a un gruppo molto coeso.

Infine, a una domanda sulla Serie B e sul livello competitivo del campionato, Grosso ha ribadito che si tratta di una competizione sempre molto equilibrata, in cui ogni partita può nascondere insidie. “La Serie B è sempre un campionato difficile, in cui ogni squadra ha il suo valore e può essere protagonista. Bisogna essere pronti a resistere alle difficoltà e a cambiare marcia settimana dopo settimana”, ha concluso l’allenatore.

Con un Sassuolo che guarda avanti con grande fiducia e determinazione, la sfida di domani al Barbera si preannuncia come un incontro fondamentale per una stagione che ha già fatto segnare dei record. La squadra neroverde è pronta a dare il massimo, consapevole delle proprie forze e delle sfide che l’attendono ma anche di una promozione oramai a portata di mano.

Claudio Corrado