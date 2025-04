Evade dai domiciliari, arrestato e processato per direttissima

È stato processato per direttissima nella tarda mattinata di ieri venerdì 4 aprile per evasione dai domiciliari, oltre che per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, l’uomo fermato dalla Polizia locale, nella mattinata di giovedì 3 aprile, per quella che inizialmente appariva esclusivamente come una infrazione al Codice della Strada.

L’uomo, infatti, un 43enne residente in città con parecchi precedenti per furto, ricettazione, resistenza e reiterate evasioni dai domiciliari, non avrebbe dovuto allontanarsi dall’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. Invece, sfrecciava per le strade cittadine alla guida di un ciclomotore nemmeno immatricolato, oltre che non coperto da assicurazione. Attraversando con il semaforo rosso l’incrocio tra via Corassori e via Formigina, è stato però visto e quindi fermato da una pattuglia del Nucleo problematiche del territorio.

Oltre alle irregolarità inerenti il veicolo su cui viaggiava (un ciclomotore non assicurato e privo di targa), il conducente è risultato anche privo di patente di guida, perché già revocata. Accompagnato al Comando di via Galilei per la corretta identificazione, ha infine opposto resistenza ed è stato quindi arrestato e denunciato anche per oltraggio e minacce agli operatori.

Nell’udienza per direttissima di ieri il giudice ha confermato le misure cautelari dell’arresto domiciliare.