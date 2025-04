Conservazione e uso dei farmaci in estate: il 9 aprile un incontro gratuito a Vignola con i consigli di medici e farmacisti

In molte case è presente una piccola dotazione di farmaci dei quali si fa un uso abituale, in caso di patologie croniche, oppure occasionale, al bisogno, in caso di patologie che hanno un decorso limitato. Non sempre, però, quegli stessi medicinali sono conservati in condizioni ottimali, e questo può rappresentare un problema serio, perché una corretta conservazione è fondamentale per mantenerne integre le proprietà terapeutiche e, di conseguenza, avere efficacia e non essere dannosi per chi li utilizza.

A tal proposito, mercoledì 9 aprile, a Vignola, nell’ambito della 54^ edizione della Festa dei ciliegi in fiore, si svolgerà l’incontro, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, sulla Conservazione e uso dei farmaci in estate.

Promosso dal Circolo Paradisi in collaborazione con Federafarma Modena, l’associazione di rappresentanza dei titolari di farmacia, con 176 farmacia distribuite capillarmente su tutto il territorio provinciale – e con il patrocinio del Comune di Vignola, l’appuntamento si terrà alle 21.00 presso il Circolo, in via Paradisi n°11.

A esporre il tema, e rispondere alle domande dei cittadini, saranno la dottoressa Chiara Ajolfi, direttrice f.f. del Dipartimento interaziendale Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, la dottoressa Silvia Bonezzi del Servizio farmaceutico territoriale e il dottor Guido Sapori, farmacista.

L’incontro sarà introdotto dai saluti di Anna Paragliola, vicesindaca con delega alla Sanità del Comune di Vignola.

Sono diversi gli accorgimenti da tenere in considerazione quando si tratta di conservare correttamente i farmaci: tra gli altri, la lontananza da fonti di calore, la non esposizione diretta alla luce solare, il luogo asciutto, privo di umidità, mantenendo, se non sono specificate particolari condizioni, una temperatura inferiore a 25 °C.

La serata del 9 aprile si inserisce in una serie di iniziative di carattere culturale e divulgativo che il Circolo Paradisi porta avanti durante tutto l’anno.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del progetto, all’indirizzo www.bancofarmaceutico.org o inviare una e-mail a modena@bancofarmaceutico.org.