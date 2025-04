Campegine: a fuoco nella notte auto con cassaforte

Poco dopo le 00,30 di oggi 5 aprile 2025, una pattuglia dei Carabinieri di Castelnovo Sotto, in servizio perlustrativo, è intervenuta in via Rimembranze a Campegine a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 che indicava la presenza di un’autovettura in fiamme, al cui interno era visibile una cassaforte.

All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato già operativa una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, che aveva provveduto allo spegnimento del rogo.

A seguito degli accertamenti, è stato possibile risalire al proprietario del veicolo, residente a Cavriago, il quale ha confermato il furto della propria autovettura e di una cassaforte contenente monili in oro e danaro contante asportatagli durante un furto subito nella sua abitazione.

L’ispezione sommaria della cassaforte ha evidenziato che la stessa era stata tagliata nella parte posteriore e risultava completamente svuotata. Veicolo e cassaforte sono stati sequestrati. Da un primo sopralluogo tecnico eseguito dai Vigili del Fuoco, l’origine dell’incendio è stata ritenuta presumibilmente di natura dolosa. Sono in corso ulteriori indagini da parte dell’Arma dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.