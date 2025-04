Zerocoda per accedere senza attese agli sportelli Cup di tutta la provincia di Reggio Emilia

Attivo da tempo, Zerocoda è il servizio di prenotazione on line che permette di fissare data e orario in cui accedere direttamente agli sportelli CUP di Reggio Emilia e provincia per prenotare visite ed esami strumentali, risparmiando tempo ed evitando le attese.

Una volta fissato l’appuntamento attraverso Zerocoda sarà sufficiente presentarsi agli sportelli con qualche minuto di anticipo e poco dopo si viene chiamati attraverso i monitor di sala.

La prenotazione avviene sul sito web dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, al link https://auslre.zerocoda.it/.

In caso di ritardo si perde la prenotazione effettuata ma non la possibilità di accedere ugualmente ai servizi, semplicemente mettendosi in attesa dopo avere prelevato un ticket numerico agli emettitori.

Zerocoda rientra tra le iniziative di semplificazione dei percorsi a favore dei cittadini e di progressiva digitalizzazione delle operazioni amministrative.