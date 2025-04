Trovato con diversi oggetti rubati in casa: la Polizia di Stato di Reggio Emilia denuncia un 32enne irregolare

In seguito all’aumento degli episodi di furti registrato nell’ultimo periodo, è stata intensificata l’attività di vigilanza nell’ambito del controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia, mirante alla prevenzione e al contrasto della commissione dei reati.

Nella prima mattina di lunedì 31 marzo, gli agenti delle Volanti, in seguito alle segnalazioni giunte dai residenti di via Tassoni, hanno effettuato un controllo presso un appartamento interessato da un continuo andirivieni di persone.

All’interno dell’appartamento, gli agenti rintracciavano un 32enne tunisino e rinvenivano numerosi oggetti (computer, cellulari, macchine fotografiche, attrezzi da lavoro e altro) di probabile provenienza illecita. Pertanto, gli uomini venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura per i necessari accertamenti.

Dopo i necessari adempimenti, il 32enne veniva denunciato per l’ipotesi di reato di ricettazione in quanto non forniva elementi utili a giustificare la provenienza degli oggetti rinvenuti.

Inoltre, l’uomo risultava non in regola sul territorio nazionale e veniva posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’attività di competenza. Al termine della stessa, il 32enne veniva accompagnato da personale della Questura presso il Centro per il Rimpatrio di Gorizia.