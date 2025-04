È stato formalizzato l’incarico alla dr.ssa Roberta Riccò alla direzione del Distretto sanitario di Guastalla.

La professionista, 48 anni, originaria di Guastalla, subentra alla dott.ssa Cinzia Gentile che ha ricoperto l’incarico di direzione distrettuale dal 2022 e dal 2023 è Direttrice sanitaria dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.

Riccò è laureata in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, ha conseguito i master di secondo livello in Politiche Sanitarie, Competenze e servizi giuridici in Sanità e in Coordinamento dell’Assistenza Territoriale all’Università degli studi di Bologna e Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Dal 2015 è stata Responsabile del Presidio Ospedaliero dell’Ausl di Reggio Emilia e, dopo l’unificazione delle due aziende sanitarie nel 2017, ha operato nella Direzione assistenziale, occupandosi prevalentemente dell’integrazione tra i 6 ospedali e le strutture territoriali, curando anche progetti di ottimizzazione dei percorsi dei pazienti nell’ambito dei servizi provinciali.

Durante la prima fase pandemica ha coordinato, insieme alla dr.ssa Gentile, la riconversione dell’ospedale di Guastalla a struttura Covid. Dal 2023 ha ricoperto il ruolo di Direttrice della Struttura organizzativa complessa “Direzione delle professioni sanitarie per le reti clinico assistenziali integrate”. È docente nelle università di Modena e Reggio e di Parma nelle materie della programmazione e organizzazione sanitaria, ha partecipato a progetti di cooperazione internazionale.

“Affronto il nuovo incarico essendo consapevole della sfida professionale che mi attende e dell’importanza di definire, in stretta sinergia e coordinamento con i professionisti e le istituzioni del territorio, una progettualità commisurata ai bisogni assistenziali della popolazione” dichiara Riccò “Un pensiero di gratitudine personale va, in questa occasione, a Sonia Gualtieri, per le competenze e i valori professionali che ha saputo trasmettermi”.

Nel ringraziare Cinzia Gentile per l’impegno posto nella direzione del distretto in questi anni, il Direttore generale Davide Fornaciari formula un augurio di buon lavoro a Roberta Riccò “Una professionista che ha maturato solide competenze e saprà metterle a disposizione del territorio e delle istituzioni, dei cittadini e delle associazioni, oltre che dei professionisti sanitari”.