“Onde Maestre”, creazione collettiva in scena domenica alle Officine Creative Reggiane

Quando è stata l’ultima volta cha abbiamo commesso un errore? Uno sbaglio piccolo, non una catastrofe. E come ci siamo sentiti a riguardo? Ci siamo perdonati o ci siamo vergognati? Il mondo e la società in cui viviamo sono sempre più basati sull’esattezza, sulla performatività, sull’efficienza e ci ricordano quotidianamente che per ogni errore commesso ci sarà una punizione, un giudizio, o almeno qualcuno migliore di noi che saprà fare la cosa giusta al momento giusto. Come se recitasse un copione. Ma proprio il Teatro ci insegna che il momento dell’errore è in realtà quello più fecondo di possibilità creative e che il giudizio – specialmente su sé stessi – è il peggior nemico dell’autenticità.

Lo diceva anche Gianni Rodari: “Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe essere che sbagliando s’inventa”. Queste parole, tratte dal celebre volume “La grammatica della fantasia”, ci ricordano che esiste una dimensione dove tutto è possibile, l’immaginazione, e che i bambini sono i custodi delle chiavi di questo mondo. Un mondo che ogni adulto dovrebbe cercare di non dimenticare e che, qui a Reggio Emilia, abbiamo avuto la fortuna di riscoprire e di regalare al futuro, attraverso la voce di donne e bambini che hanno avuto il coraggio di sognarlo.

Onde Maestre sarà in scena domenica 6 Aprile alle ore 19 negli spazi delle Officine Creative Reggiane, site in via Gioia 4 ingresso da Via Tonale. Lo spettacolo, prodotto dal Centro Teatrale MaMiMò, è una creazione collettiva di e con Riccardi Bursi, Francesco Garuti, Maria Francesca Rossi e Francesco Zanlungo, ed è ispirato al Podcast “Una lunga staffetta. Dalla Resistenza ai giorni nostri: come nacquero a Reggio Emilia gli asili più belli del mondo”, realizzato all’interno del progetto europeo The Most Beautiful Of Our Days (CERV-2021-CITIZENS-REM) realizzato da Progettinfanzia Bassa Reggiana, Istoreco, DGB Bildungswerk Hessen di Francoforte. La drammaturgia sonora è a cura di Riccardo Bursi mentre i materiali e gli oggetti di scena sono stati reperiti presso il Centro di riciclaggio creativo Re Mida.

Per informazioni e prenotazioni: https://ondemaestre.eventbrite.it – biglietteria@mamimo.it oppure telefonando allo 0522-383178