Montecchio: asportano oltre 1.000 euro dalla cassa del supermercato

In concorso tra loro, mediante forzatura del cassetto di sicurezza della cassa del supermercato Coop di Montecchio Emilia, asportavano la somma in denaro di euro 1.135 euro, per poi darsi a precipitosa fuga. Da qui la denuncia da parte di una dipendente del supermercato. Le successive indagini svolte dai militari, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza ed all’osmosi info-operativa tra i comandi Arma, permettevano di risalire ai presunti ladri. Con l’accusa di furto aggravato in concorso, infatti, i Carabinieri della stazione di Montecchio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio un uomo di 52 anni e una donna di 53 anni residenti in nel reggiano.

Il 4 gennaio 2025 una dipendente del supermercato si presentava presso gli uffici della locale stazione carabinieri di per sporgere formale denuncia a seguito di un furto subito presso la filiale di Montecchio Emilia. La denunciante raccontava ai militari che nel pomeriggio del 28 dicembre 2024, intorno alle ore 15:00, ignoti, mediante forzatura del cassetto di sicurezza di cassa, asportavano la somma di 1135 euro, per poi darsi alla fuga. Dopo circa mezz’ora, i dipendenti si accorgevano del danno subito allertando immediatamente la responsabile di filiale.

Dopo la denuncia i militari davano avvio alle indagini. Essendo il Supermercato fornito di telecamere di videosorveglianza, i carabinieri acquisivano le immagini dei video, sia interne che esterne all’esercizio commerciale. Dalla visione delle riprese era possibile notare una donna che si accovacciava, armeggiando, in prossimità della cassa nr. 1. Nel frattempo, un uomo, complice, attenzionava l’area fungendo da “palo” per assicurarsi che la complice potesse agire indisturbata. Una volta asportato il denaro dal cassetto di sicurezza, la donna lasciava il punto vendita indisturbata, seguita dopo pochi secondi dall’uomo.

Successivamente i militari provvedevano a diramare i fotogrammi delle due persone immortalate, presso tutte le Stazione e Tenenze dipendenti dal Comando Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, al fine di individuare gli autori. Dopo qualche settimana si risaliva all’identità dei due, a carico dei quali venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità che portavano alla denuncia degli stessi.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.