“Festa della Fioritura”: a San Bartolomeo un pomeriggio di natura, creatività e comunità

SANBA APS, in collaborazione con la parrocchia di San Bartolomeo, promuove la Festa della Fioritura, un’iniziativa pensata per celebrare la primavera attraverso un pomeriggio di attività gratuite all’insegna della creatività, della natura e della condivisione.

L’evento si svolgerà domenica 6 aprile, a partire dalle ore 15.00, presso gli spazi parrocchiali in via Dante Freddi 148, e proporrà un ricco programma dedicato a grandi e piccoli. Tra le iniziative previste, vi saranno laboratori manuali, momenti culturali, performance e giochi, tutti pensati per favorire l’incontro tra generazioni e riscoprire il valore della partecipazione comunitaria.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile partecipare a un laboratorio di pittura collettiva intorno a un “murale da tavolo”, guidato dall’artista Pia Marzocchi, oppure lasciarsi guidare da Roberta Mainini in una lezione di yoga dolce, con rilassamento sonoro finale attraverso strumenti ancestrali. Il botanico Ugo Pellini presenterà il suo libro “La botanica nel cuore” e accompagnerà i partecipanti in una passeggiata naturalistica nei dintorni del paese, per osservare e raccontare il paesaggio che ci circonda.

I più piccoli potranno divertirsi con il “Mercante in fiera”, un mercatino del baratto riservato ai bambini (su prenotazione), mentre per i più dinamici sarà possibile assistere a una dimostrazione di parkour con possibilità di prova libera, a cura di Urban Freedom. Non mancheranno anche laboratori creativi come “Clorofilla in scatola”, “Ghirlande di primavera” (per bambini dai 6 anni in su) e “Orto sul balcone” (dai 3 ai 6 anni), dove i partecipanti potranno realizzare piccole composizioni vegetali da portare a casa.

Durante tutta la giornata saranno presenti diversi stand, tra cui un mercatino primaverile con produttori del territorio, banchetti solidali con torte e uova pasquali il cui ricavato andrà a sostenere progetti scolastici e l’Associazione Italiana Contro l’Epilessia (AICE), oltre a uno spazio dedicato alla raccolta di idee e proposte per il futuro rifacimento del parco e della pista polivalente del quartiere.

Dalle 16.00 alle 20.30 sarà attivo anche uno spazio ristoro. Il “Flower Bar” offrirà bibite, aperitivi e merende per i bambini, mentre “Gnocco tra i pollini” proporrà gnocco fritto e salumi, da gustare in loco o da asporto.

Tutte le attività sono a ingresso libero con capienza limitata, ad eccezione del Mercante in Fiera, che richiede la prenotazione. L’intero ricavato sarà destinato al finanziamento di progetti sociali a favore della comunità locale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a sanba.aps@gmail.com oppure telefonare al 340 3485969.