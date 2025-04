Bologna, la Polizia sequestra un autocarro abbandonato, già sottoposto allo stesso provvedimento

È stato sufficiente uno sguardo ad un’etichetta sbiadita sul parabrezza dell’autocarro per permettere agli agenti del reparto San Donato-San Vitale della Polizia Locale di portare a termine un nuovo sequestro di un mezzo abbandonato. È successo nei giorni scorsi, quando gli operatori durante un servizio di controllo del territorio hanno individuato in sosta irregolare un autocarro in una zona già sotto osservazione per via di ripetute segnalazioni per abbandono illecito di rifiuti.

Alla vista del veicolo gli agenti hanno notato un’etichetta sbiadita dalle intemperie posizionata nel lunotto anteriore e dopo un approfondito accertamento è risultato che l’autocarro era già sottoposto a sequestro, ma si trovava in un luogo diverso da quello di deposito stabilito. Di conseguenza, gli agenti hanno proceduto ad un nuovo sequestro sanzionando il proprietario con un verbale da circa 2 mila euro, oltre alla perdita definitiva del mezzo.

Nei giorni precedenti la stessa zona era stata oggetto di un altro intervento: la Polizia Locale, infatti, in collaborazione con ANAS, proprietaria dell’area, aveva predisposto l’installazione di barriere fisiche per impedire l’accesso all’altezza del civico 25 di via Rivani, disincentivando così eventuali occupazioni irregolari. Continuano in questo modo gli interventi della Polizia Locale per prevenire situazioni di degrado urbano a tutela del territorio.