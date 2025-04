Tempo di escursioni alle Salse di Nirano

Sabato 5 aprile è in programma un’escursione nel territorio fioranese con CAI Sassuolo alla scoperta delle tradizioni contadine e delle cultivar tipiche che ancora oggi caratterizzano il tessuto agricolo produttivo d’eccellenza del territorio di Fiorano Modenese.

La partenza del percorso “Eccellenze… in campo” è alle 9 dal parcheggio del Castello di Spezzano, si raggiungerà poi un’azienda agricola locale per una visita guidata e l’escursione terminerà davanti ai vulcani di fango della Riserva naturale delle Salse di Nirano. Non è richiesta nessuna prenotazione, il percorso è adeguato anche per bambini dai 5 anni in su. L’accesso è libero e gratuito. Abbigliamento consigliato: abiti tecnici a strati, scarpe da trekking o ginnastica, borraccia.

Domenica 6 aprile, dalle 16 alle 18, presso Cà Rossa, una guida ambientale escursionista porterà chi lo desidera alla scoperta dei vulcani di fango, tra biodiversità, storia, cultura e tradizioni del territorio. La visita guidata è gratuita e non necessita di prenotazione.

Restano aperte e visitabili nel fine settimana le mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi sulla civiltà contadina e sulla ricchezza naturalistica e geologica dell’area della Riserva.