Reggio Emilia, barista ferito con una coltellata: minore denunciato dai carabinieri

Sono ancora all’esatto vaglio i motivi che avrebbero indotto un minore ad aggredire con una coltellata un barista. La vittima, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, chiedeva al minore di uscire dal bar e di tutta risposta questo avrebbe estratto un coltello colpendolo con un fendente al braccio, provocandogli lesioni giudicate poi dai sanitari guaribili in 8 giorni. Sul posto sono arrivati i militari della stazione carabinieri di Corso Cairoli, oltre i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima presso il pronto soccorso dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

E’ stato il barista a presentarsi presso gli uffici del comando stazione di Corso Cairoli. L’uomo raccontava ai militari che nel corso di una lite per futili motivi con un minorenne, a lui noto poiché frequentatore del bar, si trovava costretto a mandarlo fuori. Una volta uscito il minore tirava fuori il coltello e sulla soglia della porta lo sferrava in direzione del braccio della vittima, provocandogli una ferita in zona gomito al braccio sinistro, quindi si allontanava. Sul posto arrivava una pattuglia del comando stazione carabinieri di Corso Cairoli allertata dalla vittima, che a sua volta richiedeva l’intervento di personale del 118.

Trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, il barista veniva dimesso con prognosi di 8 otto giorni. Alla luce dei fatti, e grazie anche alle immagini di video sorveglianza, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un minore di 16 anni, senza fissa dimora. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.