Poste italiane: disponibile l’annullo dedicato alla 54° Festa dei Ciliegi in Fiore a Vignola

In occasione della 54° Festa dei Ciliegi in Fiore in programma a Vignola dal 5 al 13 aprile, Poste Italiane attiverà, sabato 5 aprile, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura 54° Festa dei Ciliegi in Fiore richiesto dall’Associazione Culturale Centro Studi Vignola APS

Nello stesso giorno dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestito nell’Area EX Mercato Ortofrutticolo in viale Mazzini a Vignola.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Maranello / Sportello filatelico Via Flavio Gioia, 13 – 41053 Maranello (MO

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.