Naturambiente 2025: compie 30 anni l’ecofesta di primavera organizzata dall’ Associazione Guastalla ambiente

Domenica 6 aprile torna a Guastalla “Naturambiente”, l’ecofesta di primavera dedicata a tematiche ambientali, giunta alla sua 30esima edizione.

Nelle vie del centro storico ci saranno come sempre stand gastronomici, hobbisti, mercatino vintage e del collezionismo, artigianato artistico, piante e fiori, hand made, giochi per bambini, burattini, pittori, corsi di acquerello, percorsi culturali, concerti, mostre, karate, conferenze e vetrine a tema. Fra le tante iniziative in programma, alle ore 10 conferenza con il dott. Gianfranco Marchesi.

Nel pomeriggio, workshop, sfilata dei cani in passerella e le premiazioni del concorso dei salami casalini e bisulan più buoni. Ritiro dei dolci e dei salami casalini domenica 6 aprile presso UIT (via Gonzaga n. 16) dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

La giuria dell’Academia Judices Salatii, associazione di degustatori di salumi, e la Confraternita del Gusto con il dott. Giuliano Bagnoli, decreteranno il migliore salame casalino e il migliore bisulan, che può essere presentato in forme diverse, vuoto o ripieno. I vincitori dei due concorsi riceveranno un attestato dall’Associazione Guastalla Ambiente.

La manifestazione è organizzata da Guastalla Ambiente, associazione no-profit nata per promuovere la conoscenza della natura e il valore della tutela ambientale.

Oltre alla progettazione e realizzazione di parchi e giardini didattici, con arbusti e alberi autoctoni, e vasche per le specie acquatiche rivolto a scuole e cittadini, l’Associazione ha organizzato diversi incontri, convegni, mostre, pubblicazioni e momenti di festa.

Per questi valori, l’associazione Guastalla Ambiente ha ottenuto il patrocinio di Expò 2015.