Modena: rappresentanti in enti partecipati, via alle candidature a presidente Seta

C’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 2 maggio per presentare proposta di candidatura o autocandidatura per la nomina del presidente di Seta S.p.a, Società emiliana Trasporti autofiloviari. La designazione di un candidato, da proporre agli Enti locali della provincia di Modena, si rende necessaria a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione della società.

Il nuovo avviso rientra nell’ambito delle proposte di candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

Nello specifico, erano quattro gli avvisi già pubblicati (e prorogati fino al termine di venerdì 2 maggio ore 13), riguardanti le nomine di Amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (Amo) e di ForModena-Formazione professionale per i territori modenesi, le nomine del presidente e di due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cresci@mo e, infine, la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Democenter-Sipe.

Il candidato designato per la carica di presidente di Seta, qualora nominato, resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2026; il compenso viene deliberato dall’Assemblea dei soci.

I candidati designati per la carica di Amministratore unico di Amo e di Formodena, qualora nominati dalle e rispettive Assemblee dei soci, resteranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. Il compenso è deliberato dalle stesse Assemblee e le designazioni verranno effettuate nel rispetto della normativa in materia di equilibrio di genere.

I candidati designati per la carica di presidente e come componenti del Consiglio di amministrazione di Cresci@mo, resteranno in carica per tre esercizi, e scadranno alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Le cariche sono gratuite.

Il candidato nominato nel ruolo di componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Democenter-Sipe, a seguito delle dimissioni di un consigliere, scadrà dall’incarico alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2026. La carica è gratuita.

Le proposte di candidatura o le autocandidature, indirizzate al sindaco del Comune di Modena, possono essere inoltrate tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo direttoregenerale@cert.comune.modena.it o consegnate direttamente alla segreteria della Direzione generale (via Scudari 20, previo appuntamento da fissare telefonicamente ai numeri 059 2032952 e 059 2032881 nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13; lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18). Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per effettuare ulteriori nomine nel caso di cessazioni dalla carica prima della scadenza naturale del mandato.

Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile e possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli enti. Coloro che si candidano per la carica di Amministratore unico di Amo devono avere, inoltre, esperienze gestionali, tecniche e amministrative nel settore del trasporto pubblico locale, o della mobilità o nei servizi pubblici locali. I soggetti individuati non dovranno essere nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e incandidabilità e aderire al documento “La carta di Avviso pubblico. Codice etico per la buona politica”.

Gli avvisi sono consultabili sul sito istituzionale (/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/avvisi-in-corso) e per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale del Comune di Modena (via Scudari 20, tel. 059 2032592).