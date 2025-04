Il 7 aprile al Valli lo spettacolo ‘Boomers’ di Marco Paolini a favore del Grade

Il 7 aprile 2025 alle ore 20.30, al Teatro Valli di Reggio, La Fondazione GRADE porta sul palco uno degli attori più apprezzati del panorama teatrale italiano: Marco Paolini, che sarà il protagonista dell’imminente serata a favore della nota Onlus reggiana. Paolini proporrà uno spettacolo unico e coinvolgente: Boomers, una ballata teatral-cybernetica da lui scritta e interpretata. Sul palco sarà accompagnato dall’eclettica Patrizia Laquidara, musicista e interprete di rara intensità.

Uno spettacolo che è un viaggio tra passato e presente, tra reale e virtuale. Attraverso il personaggio di Nicola, alter ego di Paolini, lo spettacolo ci conduce nel “bar della Jole”, un luogo simbolico dove i ricordi della giovinezza si intrecciano con avventure, primi amori e faide politiche. In questo mondo virtuale, creato dal figlio di Nicola, si tenta di ricucire un rapporto padri-figli sfilacciato. Il risultato è un dialogo generazionale che cerca di superare la distanza creata dalle nuove tecnologie e dall’assenza di una trasmissione diretta dell’esperienza. Un ruolo fondamentale nello spettacolo è giocato dalla musica, con un piccolo ensemble guidato dalla Laquidara, una delle voci più liriche e intense della musica d’autore contemporanea. Patrizia darà vita al personaggio di Jole, ex partigiana ed ex prostituta, figura mitica degli Album di Marco Paolini e anima del bar attorno al quale si snodano le storie. La combinazione tra parole, musica e memoria offre agli spettatori un’esperienza immersiva che unisce teatro, racconto e canzone d’autore.

Marco Paolini è un attore, autore e regista, che dagli anni ‘70 al 1994 ha fatto parte di vari gruppi teatrali. È stato narratore di una lunga biografia collettiva che attraversa la storia italiana dagli anni ’60 ai giorni nostri, fino a immaginare il futuro prossimo. Noto al grande pubblico soprattutto per Il racconto del Vajont, si distingue quale autore e interprete di storie di forte impatto civile (I-TIGI racconto per Ustica, Parlamento chimico, Il Sergente, Bhopal 2 dicembre ’84, U-238, Miserabili) e per la capacità di raccontare il cambiamento della società.

Il ricavato della serata del 7 aprile sarà interamente devoluto ai progetti della Fondazione Grade Onlus, impegnata nella raccolta fondi per l’ampliamento del reparto di ematologia: è già stato attivato l’incremento di sei posti letto di terapia sub-intensiva e il Grade si è impegnato anche a sostenere il personale in più che questo aumento richiede, ovvero 11 nuovi professionisti. In questa sezione vengono appunto erogate terapie innovative quali anticorpi bispecifici e CAR-T.

Per informazioni e prevendite: Fondazione Grade Onlus, tel. 0522 295059, WhatsApp 375 7225943, mail: info@grade.it. Biglietteria I Teatri tel. 0522 458854.