100 persone in un anno verranno assunte alla Polizia locale di Bologna

Cento assunzioni in arrivo per la Polizia locale del Comune di Bologna: 50 subito e 50 a inizio 2026. Un rafforzamento senza precedenti negli ultimi anni.

L’ultimo bando fatto dal Comune risale infatti al 2014 e aveva portato a circa 100 assunzioni ma in quasi 4 anni (dal 2014 al 2018). Poi, attraverso tre concorsi regionali, erano arrivati altri circa 150 assunti in 3 anni: nel 2020, 2022 e 2024.

La procedura di reclutamento, che uscirà domani venerdì 4 aprile, prevede la pubblicazione di un bando per 50 assunzioni di Istruttori/Istruttrici di Polizia Locale mediante contratti di formazione e lavoro della durata di 1 anno. Durante tale periodo (e quindi in costanza del rapporto di lavoro) è prevista la formazione obbligatoria pari a 260 ore, al termine della quale si procederà alla conversione dei contratti a tempo indeterminato.

La stessa graduatoria sarà utilizzata per le successive 50 assunzioni previste entro un anno, a inizio 2026.

Possono presentare domanda di partecipazione le persone che non abbiano compiuto i 32 anni e siano in possesso del diploma di maturità nonché dei requisiti fisici e psico-attitudinali previsti dalla normativa regionale.

Il piano di assunzioni fa parte di un percorso di potenziamento complessivo del Corpo di Polizia Locale e di miglioramento delle condizioni di lavoro, che prevede inoltre importanti investimenti per strumentazioni, incluse le bodycam, e rinnovo parco mezzi, l’erogazione di buoni pasto per i 3 turni di servizio della mattina, pomeriggio-serale e serale, formazione del personale e un progetto per il benessere psicologico.

Investimenti per il potenziamento del Corpo

Tra il 2022 e i primi mesi del 2025 sono stati effettuati investimenti per oltre 1,5 milioni di euro per dotare il Corpo di mezzi e strumentazioni adeguati e funzionali al lavoro da svolgere, tra cui:

Veicoli : acquisto di 33 tra autovetture, stazioni mobili, veicoli attrezzati per cinofili e custodia persone in stato di fermo, per il rinnovo del parco mezzi, per un totale di 602.500 euro, che si aggiungono a 6 autovetture a noleggio per 153.000 euro in tre anni.

: acquisto di 33 tra autovetture, stazioni mobili, veicoli attrezzati per cinofili e custodia persone in stato di fermo, per il rinnovo del parco mezzi, per un totale di 602.500 euro, che si aggiungono a 6 autovetture a noleggio per 153.000 euro in tre anni. Dispositivi di protezione : giubbotti antiproiettile, scudi antitaglio, DPI generici, spray antiaggressione, Bodycam, Kit drug test, etilometri, metaldetector, armadietti di sicurezza e strumentazione per scarico armi, ecc. per 238.000 euro.

: giubbotti antiproiettile, scudi antitaglio, DPI generici, spray antiaggressione, Bodycam, Kit drug test, etilometri, metaldetector, armadietti di sicurezza e strumentazione per scarico armi, ecc. per 238.000 euro. Rinnovamento locali Reparto Sicurezza con fotosegnalamento per 114.000 euro.

Reparto Sicurezza con fotosegnalamento per 114.000 euro. Aggiornamento e manutenzione CRO per 47.000 euro.

per 47.000 euro. Patti collaborazione con Ausiliari di Prossimità per 144.000 euro in tre anni.

per 144.000 euro in tre anni. Alert System per 36.600 euro.

Formazione

Anche la formazione è al centro del piano di miglioramento, tra cui:

formazione sulle tecniche operative

formazione tiro a segno

formazione e addestramento cinofili

formazione su violenza di genere

formazione sul tema comunicazione

formazione sull’utilizzo delle bodycam

formazione sulla gestione dello stress per le attività di particolare impatto

Progetto benessere psicologico per la Polizia Locale

La Giunta approverà martedì 8 aprile una delibera per realizzare il progetto “Benessere psicologico per la Polizia Locale” con l’obiettivo di realizzare condizioni di lavoro ottimali al fine di prevenire e/o gestire le varie forme di disagio psicologico, derivanti da una forte esposizione ad eventi e situazioni ad alto impatto stressogeno.

A tal fine, si intendono realizzare una serie di azioni:

formazione di base per tutte le operatrici e tutti gli operatori

costituzione di un gruppo di Pari (operatori in servizio nell’Area Sicurezza Urbana Integrata della Polizia Locale disponibili ad offrire il proprio supporto a colleghe e colleghi che, per esempio, durante il servizio abbiano vissuto situazioni critiche fonte di stress).

mappatura degli eventi critici di servizio e definizione del flusso di

comunicazione interno con lo scopo di attivare un efficace supporto psicologico in base alla specifica situazione

individuazione di una psicologa appartenente al Corpo con il compito di garantire un supporto tecnico per un efficace sviluppo delle azioni progettuali e per condurre una valutazione finale dei risultati in occasione degli eventi critici di servizio

individuazione degli strumenti di sostegno psicologico

individuazione delle figure di riferimento per il Comando.

Tutto il personale di Polizia Locale frequenterà un corso di formazione base sulla gestione dello stress tipico a cui sono sottoposti gli operatori.

È stata individuata una figura interna, iscritta all’ordine professionale degli psicologi, deputata a garantire un supporto tecnico per un efficace sviluppo delle azioni progettuali.

Per orientare il personale nell’individuare e mettere a fuoco i casi in cui attivare il Servizio di Supporto Psicologico, è stata effettuata una mappatura e una classificazione di eventi critici che possono accadere in servizio e all’interno di un Corpo di Polizia Locale.

Infine, in occasione del 165esimo anniversario dalla sua fondazione, l’Amministrazione Comunale tornerà ad organizzare la Festa del Corpo della Polizia Locale, da ottobre 2025.