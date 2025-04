Sgomberata un’ex casa colonica in stato di degrado ai confini tra Bologna e Casalecchio

Ventuno tonnellate e duecentotrenta chili di rifiuti rimossi e conferiti in discarica da Hera, a conclusione della pulizia di un’ex casa colonica. È il frutto dell’operazione di giovedì scorso, quando la Polizia Locale ha dato esecuzione ad una ordinanza di sgombero di un immobile che si trova in via Rondella 1, ai confini tra Bologna e Casalecchio di Reno.

L’ex casa colonica, si trovava in condizioni strutturali precarie senza nessuna persona all’interno, ma presentava chiari segnali riconducibili a possibili frequentazioni e dimora notturna da parte di ignoti. A seguito di un’intensa attività preliminare e idonea a mettere in sicurezza la struttura, la Polizia Locale unitamente al personale dei Lavori Pubblici ed Hera, ha ripristinato la situazione generale dell’area. Per l’occasione, sono stati impiegati anche una decina di Ausiliari di Prossimità che hanno segnalato i vari accessi presenti lungo la via impegnata dalle attività di polizia, oltre ad avere pre allertato il pronto intervento sociale in caso ci fossero state necessità legate a fragilità a cui dare assistenza, ma di questo non c’è stato bisogno.

All’interno del casolare erano presenti materassi e numerosi indumenti, molti oggetti di vario genere ed un ingente quantità di bottiglie di plastica sparse ovunque, per un complessivo stato di forte degrado ambientale ed igienico.

Inoltre, constatando la presenza di una lavatrice e sette frigoriferi, è stato possibile rintracciare un reticolo di fili elettrici dislocati in tutta la struttura collegati ad un traliccio esterno di elettricità opportunamente fissati tramite cavi per caricare le batterie d’auto. L’intervento di Enel Distribuzione ha permesso di mettere in sicurezza il traliccio rimuovendo tutti i cavi.

Infine, al termine delle operazioni di sgombero, dalla ex casa colonica sono stati rimossi rifiuti per circa ventuno tonnellate e duecentotrenta chili, successivamente conferiti in discarica da Hera.

A seguire tutte le fasi dell’intervento, era presente anche personale del Gabinetto del Sindaco e assessorato alla Sicurezza, oltre all’unità cinofila della Polizia Locale che non ha rilevato nulla di particolare.