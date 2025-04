Sassuolo, un albero per ogni nato o adottato nel 2023: sabato 5 aprile la cerimonia

Si svolgerà sabato prossimo, 5 aprile, a partire dalle ore 10 nell’area verde compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena, la cerimonia di messa a dimora di una pianta per ogni sassolese nato o adottato nel corso del 2023.

Continua ad aumentare il patrimonio arboreo della città di Sassuolo.

Si concluderanno in questi giorni le operazioni di messa a dimora di 18 alberature, in viale Udine e via Circonvallazione Sud, che vanno a sommarsi a quelle piantumate ad inizio mese, per un totale di 78 nuove piante e 210 arbusti messi a dimora nel solo mese di Marzo.

A queste, il prossimo 5 aprile, si aggiungeranno 295 nuove piante, rappresentanti ognuno dei bambini nati o adottati nel corso del 2023 come previsto dalla L. n.113/1992, così come modificata dalla L.n.10/2013.

“Con un’apposita lettera – sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli – abbiamo invitato a partecipare tutte le famiglie coinvolte, con i loro bambini, affinché la nascita di una nuova area verde sia un momento di festa e di gioia collettiva.

Si tratta di iniziativa che si propone di dare un contributo concreto alla salvaguardia e al recupero dell’ambiente, ma vuole essere anche un messaggio rivolto a famiglie e bambini affinché possano creare un legame diretto con la natura che li circonda”.

L’appuntamento è per le ore 10 di sabato 5 aprile, con il ritrovo fissato in via Berna, all’altezza del civico 42, tutti la cittadinanza è invitata a partecipare.