Sabato 5 aprile open day ai nidi d’infanzia di Campogalliano

È tempo di open day per i nidi d’infanzia di Campogalliano “Flauto magico” e “Angeli custodi”. Sabato 5 aprile dalle 9 alle 12 le famiglie sono invitate presso i locali delle due scuole per visitare gli spazi, conoscere le educatrici e saperne di più sulle proposte educative in vista del prossimo anno.

C’è tempo fino al prossimo 28 aprile per inviare le domande d’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati per l’anno educativo 2025/2026 delle bambine e dei bambini residenti nel Comune di Campogalliano nati negli anni 2023 e 2024, e per i nati e i nascituri nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2025.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata online e a ogni domanda arrivata entro i termini stabiliti sarà attribuito un punteggio sulla base di criteri che tengono conto della situazione del nucleo familiare, del lavoro dei genitori e dell’affidabilità ai nonni. Verranno quindi predisposte delle graduatorie suddivise secondo fasce d’età. L’organizzazione in sezioni sarà effettuata tenendo conto del numero dei bambini richiedenti l’iscrizione, della loro età e del regime orario di frequenza indicato dalle famiglie.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito dell’Unione delle Terre d’Argine dal 12 al 17 maggio, nello stesso periodo potranno essere presentati eventuali ricorsi, motivati e corredati di idonea documentazione, per la richiesta di variazione del punteggio assegnato. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il mese di maggio e i posti saranno assegnati entro giugno. Le eventuali domande non accolte rimarranno in graduatoria, dalla quale si attingerà per la copertura dei posti che si renderanno disponibili per rinunce o dimissioni di bambini già ammessi.

Le graduatorie saranno aggiornate con l’inserimento di nuove domande il 1° ottobre 2025 e il 2 gennaio 2026. Per essere inseriti nella graduatoria di ottobre occorre presentare domanda entro il 20 settembre 2025, per la graduatoria di gennaio 2026 entro il 21 dicembre 2025.