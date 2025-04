Lapam, CNA, Confcommercio, Confesercenti esprimono soddisfazione dopo l’incontro con l’amministrazione comunale di Mirandola

«Esprimiamo soddisfazione per l’incontro positivo con l’amministrazione comunale dove sono state accolte le nostre proposte. Siamo consapevoli che solo con una strategia condivisa in sinergia si possano raggiungere risultati importanti e garantire un sostegno alle realtà imprenditoriali del territorio». È quanto affermano Lapam Confartigianato, CNA, Confesercenti e Confcommercio dopo l’incontro con la sindaca di Mirandola Letizia Budri e l’assessore con deleghe Attività produttive e commercio, Promozione del territorio, Frazioni, Sicurezza e Politiche giovanili Marco Donnarumma. Diversi i temi trattati durante l’incontro: dalla necessità di un maggiore presidio del territorio a un incremento dei possibili bandi a sostegno dell’imprenditorialità. Un confronto costruttivo e positivo.

«Il dialogo ha favorito uno scambio proficuo di esperienze – concludono le associazioni –. Apprezziamo la volontà di ascolto da parte dell’amministrazione e siamo soddisfatti che molte delle nostre proposte abbiano trovato riscontro, a partire dall’istituzione permanente del bando sicurezza del Comune di Mirandola passando per il rafforzamento del turno serale della polizia locale a partire dal mese di maggio per un presidio sempre maggiore del territorio. Dopo gli spiacevoli episodi di vandalismo, le attività locali meritavano attenzione e azioni concrete. Monitoreremo gli sviluppi e vigileremo costantemente sull’azione della giunta, ma i risultati sono la dimostrazione di come la sinergia e il dialogo tra istituzioni e gli attori economico-sociali del territorio siano le vie principali per una crescita a 360 gradi di tutta l’area».